Böller, Batterien und Raketen: Der Feuerwerksverkauf startet wieder

Ein Vergnügen für viele Landsberger, für manche ein Ärgernis. An Silvester und nur dann werden auch wieder am Peter-Dörfler-Weg Raketen abgefeuert.

Ab Freitag gibt es wieder Silvesterfeuerwerk in den Geschäften zu kaufen. Auf was man als Käufer achten muss und wo es sogar verboten ist, Feuerwerk abzubrennen.

Von Kiara Lachmann

Böller, Batterien und Raketen: „Wir haben rund 1500 Kilogramm explosive Masse lagernd“, sagt Christian Sailer, Chef des Heim- und Bauwerkermarktes Sailer in Landsberg. Ab heute wird dort und in vielen anderen Geschäften wieder Silvesterfeuerwerk verkauft. Der Verkauf von Feuerwerk ist in Deutschland nur an den drei letzten Werktagen vor Silvester erlaubt.

Die Feuerwerksbatterie ist am beliebtesten

Dieses Jahr also im Zeitraum von Freitag, 28. Dezember, bis Montag, 31. Dezember. Doch abgebrannt werden darf das Feuerwerk nur an Silvester und Neujahr. „Das Feuerwerk wird wegen der Explosionsgefahr in separaten Lagerflächen aufbewahrt und erst am Vorabend des ersten Verkaufstages eingeräumt“, erzählt Sailer. Besonders beliebt seien in den vergangenen Jahren Mehrfachfeuerwerk, also Batterien. „Eigentlich alles, was Lichteffekte erzeugt, ist auf dem Vormarsch.“ Das würde seiner Meinung nach daran liegen, dass diese Batterien mehrere Sekunden brennen würden und so jeder zusehen könne. Das sei auch der Unterschied zu den normalen Raketen. Denn bei diesen würde es immer einen geben, der nicht so viel sehen könne, da er die Raketen anzünde. „Bei den Batterien hat einfach jeder was davon, das können alle genießen“, sagt Christian Sailer, der insgesamt 200 Kilo Pyrotechnik lagern darf.

Es gibt verschiedene Kategorien beim Feuerwerk

„Der Feuerwerksverkauf ist ein einmaliges Geschäft. Die Kunden kommen und wissen schon genau, was sie wollen. Niemand muss beim Feuerwerkskauf beraten werden“, so der Experte. Die Zeiten, in denen Leute früh gekommen sind und sich Schlangen bildeten, um ein Feuerwerk zu bekommen, seien vorbei.

Die meisten Kunden würden nur beim Vorbeilaufen in das Geschäft kommen und Raketen und Co. mitnehmen. Sailer weiter: „Aber die Leute geben schon viel Geld aus für ihr Feuerwerk. Wir haben auch Batterien hier, die 160 Euro kosten.“ Außerdem sagt der Fachmann: „Bei den Feuerwerkskörpern gibt es verschiedene Kategorien. Feuerwerk der Kategorie II, sogenanntes Kleinfeuerwerk, darf nur an Personen über 18 Jahren verkauft werden.“ Feuerwerk der Kategorie I dürfe an Personen ab zwölf Jahren verkauft werden. Zu dieser Kategorie würden zum Beispiel Knallerbsen oder Wunderkerzen zählen.

Das Landeskriminalamt warnt

Das Bayerische Landeskriminalamt warnt in einer Pressemitteilung vor dem Umgang mit nicht geprüfter Pyrotechnik. Denn durch diese komme es immer wieder zu Unfällen mit schweren gesundheitlichen Folgen. „Das Problem bei Feuerwerk aus dem Ausland oder Internet ist, dass die Zusammensetzungen dieser verbotenen pyrotechnischen Erzeugnisse in der Regel unklar sind, weshalb deren Verwendung mit extremen Risiken verbunden ist und zu lebensgefährlichen Verletzungen führen kann.“ Daher solle man beim Kauf unbedingt auf die CE-Zertifizierung mit Einstufung der Feuerwerkskategorie achten.

Es gibt auch Gemeinden, die das Abfeuern von Feuerwerk innerorts ganz verbieten. Dazu gehören die Gemeinden Vilgertshofen, Apfel-dorf, Reichling und Thaining. Die Stadt Landsberg dagegen verbietet Feuerwerk nicht ganz, sondern appelliert an die Bürger, in der Altstadt keine Kleinfeuerwerke – insbesondere keine hochsteigenden Silvesterraketen – abzubrennen, da die Folgen eines Brandes, gerade in der eng bebauten Altstadt, verheerend sein können.

