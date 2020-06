00:31 Uhr

Bohn meldet sich zu Wort

Was der FDP-Politiker zum Kulturbau sagt

In der Diskussion um den Neubau einer Kulturhalle im neuen Stadtviertel „Urbanes Leben am Papierbach“ hat sich jetzt auch Tom Bohn zu Wort gemeldet. Der FDP-Stadtrat ist Referent für populäre Kultur sowie Veranstalter des Snowdance Independent Filmfestivals in Landsberg. Er befürwortet das Projekt und fordert für den Veranstaltungssaal eine Raumhöhe von mindestens sieben Metern.

Laut Tom Bohn gibt es Interesse an hochwertigen Musik- und Showacts, die in Landsberg auftreten wollen. „Diese brauchen zumindest einen Rahmen von 600 bis 700 Zuschauern, sonst rentiert sich ein Auftritt für den Veranstalter nicht.“ Bei dieser Auslastung brauche es eine Mindestbühnenhöhe von 1,80 Metern. Diese setze eine Raumhöhe von mindestens sieben Metern voraus, um effektiv und professionell Licht gestalten zu können. „Es zeugt von wenig Kenntnis der Veranstaltungsszene, wenn man sich bei so einem Raum mit einer Höhe von 4,50 Metern zufriedengibt.“

Bereits vor mehr als einem Jahr habe er deutlich formuliert, dass das Snowdance Filmfestival spätestens in zwei Jahren einen Raum mit etwa 600 Sitzplätzen und einer Leinwandhöhe von mindestens vier Metern benötige, um den Nachfragen von internationalen Erstaufführungen und dem erhöhten Platzbedarf gerecht zu werden. „Letztes Jahr haben wir den Eröffnungsfilm wegen des großen Zuschauerinteresses in zwei Räumen gleichzeitig spielen müssen“, sagt Bohn. Er stehe als Verantwortlicher für die effektive Ausnutzung eines solchen Kulturraumes zur Verfügung. (wu)

