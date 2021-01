11:39 Uhr

Brand in Landsberg: Feuerwehr sperrt Hinteranger

Die Feuerwehr rückt zu einem Brand im Hinteranger in Landsberg aus. Warum die Straße gesperrt wurde.

Von Thomas Wunder

Am Samstagvormittag hat ein Brand in einem Haus für Verkehrsbehinderungen in der Landsberger Altstadt gesorgt. Die Feuerwehr musste den Hinteranger sperren.

Wie Markus Obermayer, der stellvertretende Kommandant der Landsberger Feuerwehr, auf Nachfrage unserer Zeitung sagt, geriet in dem denkmalgeschützten Haus im Hinteranger ein Nachspeicherofen in Brand. Der Bewohner alarmierte die Feuerwehr und löschte mit einem Feuerlöscher.

Verkehr wird über den Landsberger Hauptplatz umgeleitet

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf sei das Feuer unter Kontrolle gewesen. „Wir haben noch Nachlöscharbeiten vorgenommen und die Wohnung gelüftet“, sagt Obermayer.

Für die Dauer des Einsatzes wurde der Hinteranger gesperrt und der Verkehr über den Hauptplatz umgeleitet. Das sei aufgrund der engen Verhältnisse im Hinteranger notwendig gewesen, begründet Obermayer die kurzfristige Sperrung. So hätte die Feuerwehr reibungslos arbeiten können.

