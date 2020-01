vor 50 Min.

Brandstifter-Serie: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Exklusiv Seit Dezember hält eine Brandserie den Landkreis Landsberg in Atem. In der Nacht auf Freitag hat es erneut gebrannt. Kurze Zeit später nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest.

Seit Wochen beschäftigt eine Brandserie Polizei und Feuerwehr im Landkreis Landsberg. Nun gab es erneut einen Brand: In Unterdießen stand in der Nacht auf Freitag ein Stadel in Flammen. Kurze Zeit später hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Freitagmorgen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Über Alter und Geschlecht der Tatverdächtigen gibt es derzeit noch keine weiteren Informationen.

Brandstifter im Kreis Landsberg? Polizei will Details auf Pressekonferenz bekanntgeben

Für Freitagnachmittag 14 Uhr hat die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft Augsburg eine Pressekonferenz in Fürstenfeldbruck angekündigt. Dort sollen weitere Details bekannt gegeben werden.

Die Polizei geht von einem beziehungsweise zwei Serientätern aus. Den mutmaßlichen Feuerteufeln werden zwölf Brände zur Last gelegt, die sich nicht nur im Landkreis Landsberg, sondern auch im Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau ereignet haben. Alles begann am 13. Dezember in der Gemeinde Fuchstal. Mitten in der Nacht brannten mehrere Mülltonnen. Die Flammen schlugen auf einen Fahrradunterstand einer Schule über. Doch die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Seitdem heulten in der Region vermehrt die Sirenen, weil abgelegene Feldstadel mitten in der Nacht in Flammen aufgingen. Wenn die Feuerwehr eintraf, standen die Gebäude bereits voll in Brand. Die Einsatzkräfte konnten nur noch ablöschen.

Am Dreikönigstag war nahe Scheuring eine Stallung ausgebrannt. Weder die 200 Schafe noch das Gebäude konnten gerettet werden.

Weitere Infos in Kürze. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: Der Brand und die Angst vor dem nächsten: Wieder schlägt der Feuerteufel zu (Plus+)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen