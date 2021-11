Bunte Lampen für den Martinsumzug

Für eine Laterne zu St. Martin kann man sich gar nicht genug Zeit lassen. Doch der Aufwand lohnt sich. Ein Besuch in der Laternen-Werkstatt des Kindergartens St. Christophorus in Landsberg.

Schon zwei Wochen vor dem Laternenumzug fängt das Prozedere an: Die kleinen Abenteurer, Forscher und Weltentdecker – so heißen die Gruppen im Kindergarten St. Christophorus in Landsberg – lernen die legendäre Geschichte dieses hilfsbereiten Bischofs kennen. Spätestens bis zum Sankt-Martinstag können die Kinder dann beim vierstrophigen Sankt-Martinslied mitträllern, wissen, dass der Heilige seinen Mantel und nicht etwa seine Schuhe mit einem Armen geteilt hat und sind im Besitz einer selbstgebastelten Laterne.

Die Kindergartenkinder basteln Laternen für St. Martin

Neben dem Lechwehr inmitten der Landsberger Altstadt basteln und werkeln einige Kinder unter Anleitung der Erzieherinnen noch fleißig an ihren Laternen für den Umzug. In einem der Räume des ehemaligen Klosters stehen die dafür notwendigen Materialien parat. Die Erzieherin und stellvertretende Kindergartenleiterin Melanie Redl zählt die Materialliste auf: Ein Lampengestell aus Holz aus dem Bastelbedarf, schwer entflammbares Lichterpapier, Acrylfarbe, Kastanien oder Murmeln, Flüssigkleber, eine Prickelnadel und Korkunterlage, Papier und viel Geduld.

An der Prickel-Station werden hoch konzentriert Sterne und Halbmonde durch viele kleine Löcher herausgestanzt. Die älteren Kinder wagen sich sogar an eine besonders schwierige Form: die Silhouette von Sankt Martin auf seinem Pferd.

Im Landsberger Kindergarten St. Christophorus wurde eifrig für St. Martin gebastelt. Foto: Thorsten Jordan

Wem das Hantieren mit Prickelnadel zu lange dauert, nimmt einfach eine Schere zur Hand oder nutzt einen passenden Motivstanzer. Wie vielseitig anwendbar Kastanien sind, zeigt sich an der nächsten Station. Die Kastanien werden auf einem Kartondeckel in roter, oranger und gelber Acrylfarbe hin- und hergerollt. Da die Tuben nicht mehr ganz so voll sind, brauchen die Kinder die zusätzliche Muskelkraft der Erzieherinnen. Dann kommt das feuerfeste Lichterpapier und die Kinder schütteln, was das Zeug hält. Ganz schön anstrengend, aber es lohnt sich, wie ein Vierjähriger bestätigt: „Das macht Spaß!“

Melanie Redl beim Fertigen der Laternen mit den Kindern. Foto: Thorsten Jordan

Wer geduldig ist, wird mit einer schönen Laterne belohnt

Das nun halb gesprenkelte, halb transparente Papier wird dann zum Trocknen gelegt. Nach dem Bügeln auf niedrigster Stufe (am besten ein Geschirrtuch auf das Papier legen), wird es mit den ausgestochenen Formen beklebt und in die Grundform eingebaut. Das ist gar nicht so einfach, aber die Erzieherinnen helfen den baldigen Laternenbesitzern.

Die Laterne kann so jedes Jahr mit einem Motiv bestückt werden. Dass Basteln toll ist, finden zwei Fünfjährige, die mit ihren Laternen schon fertig sind. Wer Sankt Martin war, wüssten sie schon längst, schließlich seien sie bereits Vorschulkinder. „Ich finde ihn toll, weil er gerne teilt“, fügt einer der beiden hinzu. Die Kinder nehmen sich am heiligen Vorbild ein Beispiel: Jedes Kind bringt eine Kleiderspende für bedürftige Gleichaltrige zum Gottesdienst mit. Und die Weltentdecker, wie die Vorschulkinder in St. Christophorus genannt werden, führen in der Kirche ein kleines Theaterstück auf.

Laternen und Kinderaugen leuchten an St. Martin

Dass die Kindergartenkinder so lange still sitzen konnten, hat selbst Erzieherin Barbara Jurk überrascht: „Eine schöne Laterne macht man nicht ebenso.“ Wenn es schnell gehen muss, ließe sich mithilfe von Draht eine große aufgeschnittene Plastikflasche in eine Laterne verwandeln oder man personalisiert ein gekauftes Exemplar. Aber an das gemeinsame Basteln kämen diese Varianten nicht heran, betont die Pädagogin des St.-Christophorus-Kindergartens. Aus den Materialien entstehen so nach und nach schöne Einzelstücke, die mit einem Kerzenstumpf versehen ebenso leuchten werden die Augen der Kinder, die sie stolz vor sich hertragen.

Dass der Umzug stattfinden kann, ist keine Selbstverständlichkeit. „2020 konnte er coronabedingt nicht stattfinden“, erinnert sich Erzieherin Redl. Stattdessen verlegte man den Umzug in die eigenen Räumlichkeiten. So ging es von Zimmer zu Zimmer und eine Runde durch den Garten.

Umso mehr freuen sich die Kinder, Erzieherinnen und Eltern auf den regulären Umzug nach dem Gottesdienst durch die Landsberger Altstadt und wieder zurück zum Kindergarten.