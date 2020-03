vor 18 Min.

Bredschneijder will den Stau auflösen

Der OB-Kandidat der SPD kritisiert, dass Beschlüsse nicht umgesetzt werden

Mit einem Politischen Aschermittwoch tauchte die Landsberger SPD mit ihrem Oberbürgermeisterkandidaten Felix Bredschneijder in die heiße Phase des Wahlkampfs ein. Passend dazu lautete das Motto des Abends im Gasthaus Mohren „Schluss mit lustig“. Bredschneijders Ausführungen zu seinem Sieben-Punkte-Programm ließen jedoch eher vermuten, dass er Schluss mit dem von ihm beklagten Stillstand in Landsberg machen will.

„Es fehlt die Konsequenz“, beklagte der SPD-Mann und zählte als Beleg dafür Stadtratsbeschlüsse auf, die nicht umgesetzt, aber auch Themen, die in den vergangenen Jahren nicht angegangen wurden, wie der Bau von Kitas und die Erweiterung des Sportzentrums. Die Stadt mache hohe Gewinne. Grund dafür sei auch, dass nicht in notwendige Projekte investiert werde. Als Fehler bezeichnete Felix Bredschneijder den Verkauf des Pflugfabrik-Geländes an einen Investor, räumte jedoch ein, als Stadtrat auch dafür gestimmt zu haben. „Die Stadtentwicklung machen jetzt andere. Es wäre richtig gewesen, erst zu entwickeln, wenn der Grund der Stadt gehört.“ Er habe das Vertrauen verloren, dass die Stadtspitze das Projekt noch in den Griff bekomme: „Das ist eine OP am offenen Herzen und es ist nicht klar, wer der Chefarzt ist“. Der OB-Kandidat plädierte dafür, dass Grund als wertvollste Ressource in kommunaler Hand bleiben müsse und thematisierte auch den sozialen Wohnungsbau.

Schwerpunkt seiner Rede war das Verkehrskonzept der Stadt, dessen Entstehung und Entwicklung er chronologisch in Erinnerung rief. 2011 Beauftragung von Professor Knoflacher, 2014 Fertigstellung des generationengerechten Verkehrskonzepts, Juni 2014 Beschluss des Stadtrats zu Konzept sowie Einzelmaßnahmen mit 17:10 Stimmen. „Seitdem wurde nichts umgesetzt. Wer heute sagt, dass er ein Verkehrskonzept haben will, der kann sich nicht erinnern oder will die Sache hinausschieben.“

„Landsberg hat kein Konzept-, sondern ein Umsetzungsproblem.“ Auch zur Südumgehung, die nun erneut wieder diskutiert wird, nehme das Konzept Stellung. Eine stadtnahe Variante sei nicht möglich. Die stadtferne Variante auf Höhe Friedheim/Tierheim verringere den Verkehr auf der Karolinenbrücke um zehn bis 15 Prozent täglich, das seien 2000 Autos. Laut Knoflacher werde dadurch vor allem die A96 entlastet. Jedoch sei diese Streckenführung nicht möglich, da sie über ein FFH-Schutzgebiet liefe. „Eine naturschonende Südumgehung gibt es nicht. Wer Südumgehung sagt, meint damit Naturzerstörung in eklatanter Weise.“

Der Verkehr sei ein historisches Erbe der ehemaligen Salzstadt. Er warb dafür, nicht das Auto zu verbieten, sondern dessen Verzicht zu ermöglichen, beispielsweise durch den besseren Ausbau des ÖPNV. Ein Wachstum der Stadt sah der Jurist nicht als Ziel an: „Mir gefällt es so, wie es ist – bis auf den Verkehr.“ Als Oberbürgermeister wolle er konsequent Beschlüsse umsetzen und sich dafür einsetzen, das besondere Lebensgefühl in der Stadt zu erhalten und denen beizubringen, die neu kommen. (küb)

