Briefwahl: Stimmzettel in Dießen und Utting doppelt verschickt

Plus In zwei Gemeinden am Ammersee werden Briefwahlunterlagen doppelt verschickt. Warum die Wahl trotzdem nicht angefochten werden kann.

Die Briefwahl wird immer beliebter: Tausende Briefwahlunterlagen gehen dieser Tage aus den Wahlämtern zu den Wählern raus: Und einige Wähler haben sogar doppelt Post von der Gemeinde bekommen. In Dießen und Utting kam das etliche Male vor. Allerdings, betont der stellvertretende Landkreiswahlleiter Maximilian Schuler, konnte jeder Doppelversand festgestellt und der Fehler behoben werden: „Das ist kein Grund für eine Wahlanfechtung.“

Sie habe an einem Tag gleich zweimal die Wahlunterlagen der Gemeinde zugesandt bekommen, bestätigte eine Wählerin aus Dießen dem LT. Doch nicht nur darüber habe sie sich gewundert. Denn während die erste Sendung vier Stimmzettel (Bürgermeister-, Gemeinderats, Landrats- und Kreistagswahl) enthielt, habe sie in dem anderen Umschlag nur drei Stimmzettel vorgefunden.

Die automatische Löschung funktionierte nicht

Was war die Ursache für die Panne? Mit Blick auf den Doppelversand der Wahlunterlagen spricht der Dießener Wahlleiter Karl Heinz Springer von einem Software-Fehler bei der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung (AKDB). Die AKDB ist als Anstalt des öffentlichen Rechts ein Anbieter für Softwarelösungen und Dienstleistungen für Kommunalverwaltungen: Wähler, die bei der Gemeinde online die Unterlagen zur Briefwahl anfordern, landen zunächst bei der AKDB, erklärt Springer. Dort werden sogenannte „Jobs“ mit Pdf-Dateien zum Ausdrucken der Stimmzettel generiert, die dann in der jeweiligen Gemeinde von den Wahlsachbearbeitern produziert und versandt werden. Nun sollte es so sein, dass eine solche Pdf-Datei automatisch gelöscht wird, sobald dieser Ausdruck erfolgt ist.

Die betroffenen Wähler erhielten neue Wahlscheinnummern

Doch das funktionierte nicht immer. So kam es, dass in einigen Fällen Stimmzettel doppelt gedruckt und verschickt wurden. Etwa zwei Dutzend Mal sei das in Dießen passiert, in Utting spricht der stellvertretende Landkreiswahlleiter Maximilian Schuler von zehn bis 15 Doppelversendungen. Als der Fehler bekannt wurde, seien alle betroffenen Briefwähler kontaktiert, deren Wahlscheine für ungültig erklärt und den betroffenen Wählern neue Wahlscheinnummern zugeteilt worden, erklärt Schuler weiter.

Damit sei sichergestellt, dass niemand mehrfach seine Stimmen abgeben könne, versichert er. Würde ein Wähler einen zweiten Wahlbrief abschicken, würde im Wahlvorstand erkannt werden, dass dessen Wahlscheinnummer ungültig ist. Schuler hat auch keine Sorge, dass etwaige weitere doppelte Versendungen unentdeckt geblieben sind: „Wir konnten technisch nachvollziehen, welche Stimmzettel doppelt ausgedruckt worden sind.“

Allein in Dießen gibt es bislang 3700 Briefwähler

Außerhalb von Dießen und Utting sind Schuler keine weiteren derartigen Pannen bekanntgeworden. „Das lief nur in einem ganz kurzen Korridor am Anfang falsch.“

Dass in dem anfangs geschilderten Fall ein Stimmzettel fehlte, könne mal passieren, räumt Wahlleiter Karl Heinz Springer ein. Sämtliche Briefwahlunterlagen würden von Hand zusammengestellt. Inzwischen seien in Dießen bereits 3700 Briefwahlanträge bearbeitet worden. Das Problem mit den doppelt versandten Briefwahlunterlagen gab es übrigens nicht nur im Landkreis Landsberg, sondern beispielsweise auch in Augsburg.

