Brückenbau: Grüne wettern gegen eine Straßensperrung

Plus Die Landsberger Grünen-Stadtratsfraktion will nicht, dass Fußgänger und Radfahrer nicht mehr durch die Von-Kühlmannstraße dürfen. Ein Eilantrag kann dabei noch ganz anderes bewirken.

Von Dieter Schöndorfer

Die Stadt Landsberg hat ihre nächste Baustelle: Die Von-Kühlmann-Straße vom kommenden Donnerstag an in Nord-Süd-Richtung zur Einbahnstraße. Der Gehweg entlang der Baustelle am Papierbach wird in dieser Zeit – geplant ist die Regelung bis Ende Juni 2020 – für die Fahrbahn genutzt. Was das für die Fußgänger bedeutet lesen Sie hier, denn gleichzeitig muss der Weg entlang des Lechs gesperrt werden. Im Baustellenbereich bestehe Lebensgefahr für Fußgänger und Radfahrer bestehe. Dagegen wehrt sich nun die Grünen-Fraktion im Stadtrat mit einem Eilantrag, der auch eine Komplettsperrung der Straße für Autos münden könnte.

Vorbereitende Maßnahmen sind notwendig Darum geht es: Für das Brückenwiderlager auf der Westseite des Lechs sind vorbereitende Arbeiten erforderlich. Das sind nach Angaben der Stadt das Setzen von Spundwänden und Bohrpfählen. Für die Baustelle müssen nun Teilbereiche der Von-Kühlmannstraße gesperrt werden. Daher wurde eine Einbahnregelung von Nord nach Süd festgelegt, die Zufahrt aus dem Süden aus ist vom Postberg bis zum Parkplatz Papierfleck frei. Während der Bus die verbleibende Trasse ohne Einschränkung weiter nutzen kann, bleiben Fußgänger außen vor, denn der Gehweg entlang der Baustelle am Papierbach während der nächsten neun Monate als Fahrbahn genutzt. Grenze der Zumutbarkeit ist überschritten Für die Fraktion ist mit dieser Regelung eine Grenze der Zumutbarkeit überschritten. Moritz Hartmann reichte noch am Wochenende einen Eilantrag ein: „Dass es Einschränkungen gibt, war klar. Aber die dürfen nicht komplett zulasten der Fußgänger und Radfahrer gehen.“ Daher solle sich die Stadt bis zum Beginn der Baustellenvorarbeiten – noch sind dazu drei Tage möglich – Alternativen überlegen. Die Umwege, die Fußgänger nehmen müssten, so ist Moritz Hartmann überzeugt, sind kaum zumutbar. „Die Von-Kühlmannstraße ist für die Alltagsmobilität zu wichtig.“ Er befürchtet auch, dass Fußgänger und Radfahrer solche Sperrungen einfach ignorieren und damit in gefährliche Situationen kommen könnten. Ähnliches habe sich schon früher zu Zeiten des Lechhang-Rutsches gezeigt, als sogar Sperrzäune am Lechweg einfach zur Seite geschoben wurden. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Für den Autoverkehr ganz sperren Daher beantragt die Grünen-Fraktion, umgehend Lösungen im direkten Umfeld der Von-Kühlmannstraße zu schaffen. Vorschläge reichen die Grünen ebenfalls weiter: „Es könnte zum Beispiel die Fahrspur verschmälert oder der Bauzaun noch einmal anders gesetzt werden.“ Falls die Verwaltung aber zu dem Ergebnis komme, dass keine andere Lösung als die vorgegebene möglich sei, sind die Grünen dafür, die Von-Kühlmannstraße in diesem Teilbereich für den Autoverkehr komplett zu sperren und eine Art Fußgänger- und Radfahrerbereich in dem Abschnitt zu schaffen. Moritz Hartmann: „Der Bus könnte dann dort ebenfalls langsam durchfahren.“ Den Autofahrern sei zuzumuten, über die alte B 17 in den südlichen Stadtbereich zu kommen. Seine Fraktion werde das Thema jedenfalls auch noch am kommenden Mittwoch im Bauausschuss ansprechen. Geärgert hat Hartmann auch, dass die Stadträte über die Maßnahme erst so spät, nämlich am vergangenen Freitag informiert wurden.

