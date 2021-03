vor 19 Min.

Bücher an der Haltestelle

Am Hauptplatz gibt es eine Bibliothek

Wie schon in vielen anderen Städten gibt es jetzt auch in Landsberg eine Art „Frischluft-Bibliothek“ in Form eines offenen Bücherschranks an der Bushaltestelle am Hauptplatz. Dort werden Bücher kostenlos, anonym und ohne jegliche Formalitäten zur Abgabe, zur Mitnahme oder auch zum Tausch angeboten.

Vorrangiges Ziel ist es, den Spaß an Literatur zu fördern, Nichtleser zu Lesern oder Wenigleser zu Viellesern zu machen, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Die Errichtung dieser inoffiziellen Bücheraustauschbörse für Landsberg sei auf Initiative von Silke Feltes und Susanne Greiner entstanden. Gefertigt wurde die stählerne Büchervitrine vom Dießener Künstler und Kunsthandwerker Janos Fischer. Die Betreuung des vom Verschönerungsverein und der Sparkasse finanzierten Bücherschranks übernehmen Bücherpatinnen mit Unterstützung des Kulturbüros.

„Ich danke den Initiatorinnen sowie allen weiteren Unterstützern, die bei der Umsetzung und zukünftigen Pflege unseres Bücherschranks beteiligt waren und sein werden. Lassen Sie Ihre Bücher nicht im Schrank verstauben, sondern bringen Sie diese zu unserer neuen Mini-Bibliothek“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bei der Eröffnung. (lt)

