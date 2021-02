vor 54 Min.

Bürger dürfen sich zum MVV äußern

Die Online-Befragung läuft bis Ende Februar

Im Zusammenhang mit dem Beitritt des Landkreises Landsberg zum Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) muss nach der „Leitlinie des Freistaats Bayern“ ein Nahverkehrsplan erstellt werden. Dazu wurde die Firma MVV-Consulting vom Landkreis mit der Erstellung eines solchen Plans beauftragt. Im Rahmen dieser Planungen ist auch eine Online-Bürgerbefragung vorgesehen, die im Februar durchgeführt wird.

Alle interessierten Landkreisbürger werden gebeten, an dieser Befragung teilzunehmen, die eine wichtige Datengrundlage für zukünftige Verbesserungen im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ist, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamts. Die Online-Befragung ist ab sofort bis zum 28. Februar aktiv. Es besteht laut Landratsamt auch die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel mit Preisen aus der Region teilzunehmen.

Der Landkreis Landsberg gehört zu den Erweiterungskandidaten des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds. Die Integration in den Verbund soll Ende 2024 erfolgen, wie zuletzt im September im Umwelt- und Mobilitätsausschuss des Kreistags bekannt wurde. (lt)

Die Online-Befragung ist unter folgendem Link abrufbar: https://umfrage.mvv-muenchen.de/index.php/19463?lang=de