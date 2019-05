vor 43 Min.

Bürgerbegehren Verkehr: Gottwald versucht es jetzt allein

Ein Bürgerbegehren zum Thema „Zuerst den Verkehr planen, dann bauen“ scheiterte. Nun formuliert Rainer Gottwald die Frage neu und verschickt Unterschriftenlisten an 13.500 Haushalte.

„Stopp der Bauleitplanung in der Stadt Landsberg solange kein Verkehrsentwicklungsplan beschlossen ist“. Das fordert der Landsberger Rainer Gottwald nun bereits zum zweiten Mal und will ein Bürgerbegehren initiieren. Diesmal ganz alleine. Dem ersten Bürgerbegehren hatte der Stadtrat im März eine Absage erteilt. Doch die Initiative hinter dem Bürgerbegehren akzeptierte diese Haltung und hoffte darauf, dass es dem Stadtrat ernst damit sei, gemeinsam das Verkehrsproblem zu lösen. Einer glaubt nicht daran und will nun mit neuer konkreter Frage weitermachen.

Lesen Sie dazu auch: Vertreter des Bürgerbegehrens wollen mit dem Stadtrat zusammenarbeiten





Eine neue konkrete Frage

Deshalb will Rainer Gottwald das vom Stadtrat abgelehnte Bürgerbegehren neu aufsetzen. Dazu erhalten morgen die 13.500 Haushalte in Landsberg eine Unterschriftenliste mit Erläuterungen auf der Rückseite.

Die Frage lautet nun: „Sind Sie dafür, dass der Stadtrat von Landsberg zunächst einen Verkehrsentwicklungsplan beschließt und solange die Verfahren zur Erstellung von Bebauungsplänen einstellt und die Planungen nicht weiter verfolgt für folgende Baugebiete?“

Gottwald nennt dabei die folgenden Quartiere: Quartier Staufenstraße, Quartier Pfettenstraße, Quartier Reischer Talweg, Quartier Am Papierbach und Baugebiet Rosenstraße sowie alle übrigen Baugebiete mit mehr als 20 geplanten Wohneinheiten. Zur Begründung zitiert Gottwald Oberbürgermeister Mathias Neuner auf der Bürgerversammlung der Stadt Landsberg am 22. März 2018. „Sie stehen ja eh schon alle im Stau“. Weil das so sei und sich die zum Ausdruck gebrachten Verkehrsprobleme mit jedem der genannten Wohnbauprojekte in wenigen Jahren verschärfen werden, sei im Interesse der Lebensqualität und der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger eine objektive Analyse durch einen Verkehrsentwicklungsplan notwendig.

Themen Folgen