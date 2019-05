16:47 Uhr

Bürgerentscheid: Wie geht der Streit ums Baugebiet aus?

Seit einiger Zeit schwelt in der Gemeinde Dießen ein Streit um das in Dornstetten geplante Neubaugebiet. Am Sonntag entscheiden die Bürger.

Von Frauke Vangierdegom

Der Streit um ein geplantes Baugebiet im Unterdießener Ortsteil Dornstetten gipfelt am Sonntag in einem Bürgerentscheid. Dann sind die rund 1200 Wahlberechtigten gefragt. Seit 2016 versucht die Gemeinde, auf einem rund 14.000 Quadratmeter großen Areal Baurecht zu schaffen. Mit Bekanntwerden der Pläne formierte sich in Dornstetten aber Widerstand. Es gründete sich eine Bürgerinitiative um Gerald Büchelmaier, die mittlerweile 72 Mitglieder hat. In Dornstetten leben derzeit rund 100 Bürger. Die Bürgerinitiative sieht in den Bebauungsplänen eine Bedrohung für viele Tierarten, wie beispielsweise die Gelbbauchunke oder den Eisvogel und den Uhu.

Während die Gemeinde mit einem Infoblatt, das Bürgermeister Alexander Enthofer in viele Haushalte persönlich bringt, über die Thematik aufklären möchte, hat sich die Bürgerinitiative zu einem Info-Frühschoppen entschieden. Als Gastredner warb der Chef der Grünen-Landtagsfraktion Ludwig Hartmann in der Unterdießener Mehrzweckhalle für Mehrgeschoss-Wohnungsbau. Denn nur damit lasse sich die immer größer werdende Wohnungsnot mindern. „Das geht nicht mit einem Baugebiet mit Einfamilienhäusern oder Doppelhäusern“, sagte Hartmann.

14 Plätze auf der Lech-Terrasse

Das geplante Baugebiet liegt auf einer freien Lech-Terrasse und soll mit 14 Bauplätzen überplant werden. Wie bereits berichtet, hat die Gemeinde auf Einwände aus der Bevölkerung reagiert und die ursprüngliche Baudichte (21 Bauplätze) reduziert. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte Alexander Enthofer: „Wir haben 90 Prozent der Anliegen aus der ersten Auslegungsphase umgesetzt. Trotzdem kamen kurz darauf Anwaltsschreiben und eine Petition.“ Dass die Gemeinde auf die Anliegen der Bürger eingegangen sei, will Gerald Büchelmaier so nicht stehen lassen. Beim Frühschoppen, zu dem rund 50 Gegner und Befürworter des Baugebietes gekommen waren, sagte er: „Es waren allein die Behörden, die Planänderungen erzwungen haben.“ Büchelmaier schloss die Veranstaltung mit den Worten: „Wir sind nicht gegen Bauplätze für Einheimische, aber dieses Gebiet ist das falsche.“

Die Bürgerinitiative wird von Rechtsanwalt Martin Mielke unterstützt. Der sagte beim Info-Frühschoppen, dass er die Pläne der Gemeinde für „städtebaulichen Irrsinn“ halte, der „allen städtebaulichen Regeln widerspricht.“ Außerdem sieht er eine Verletzung der Sachlichkeitspflicht durch die Gemeinde, weil der Bürgermeister in seinem Informationsblatt von Verleumdung schreibe. „Die Gemeinde Unterdießen wird die Bauplätze zu erschwinglichen Preisen zum Verkauf anbieten. Die Behauptung der Bürgerinitiative (600 bis 800 Euro pro Quadratmeter) ist eine Verleumdung“, ist darin zu lesen.

Ein Kompromiss wurde abgelehnt

Mittlerweile fordert die Bürgerinitiative einen kompletten Planungsstopp. Einen Kompromissvorschlag mit nur sieben Bauplätzen habe die Gemeinde abgelehnt. „Das macht keinen Sinn“, sagt Enthofer. Die Gemeinde möchte ein alternatives Energiegewinnungskonzept realisieren, um fossile Brennstoffe zu vermeiden. Dazu brauche es aber eine gewisse Anzahl an Abnehmern.

Am Sonntag haben die Unterdießener das letzte Wort. Entscheidet sich die Mehrheit der Wähler gegen eine Weiterführung der Planungen, ist die Gemeinde für ein Jahr an dieses Votum gebunden. Gibt es eine Mehrheit für das Baugebiet, kann weiter geplant werden. (vang)

