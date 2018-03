vor 36 Min.

Bürgermeister Erich Püttner sagt Servus

Kurz vor seinem Abschied zeichnet der Kauferinger Rathauschef noch einige verdiente Bürger aus. Erich Püttner zeigt sehr persönliche Seiten.

Von Hertha Grabmaier

Mit herzlichen Umarmungen, dankenden Worten, vielen Geschenken und ein wenig Wehmut haben rund 80 Gäste im Leonhardisaal Erich Püttner verabschiedet. Wie berichtet, gibt der 60-Jährige sein Bürgermeisteramt Ende März ab. Zum Abschied sagte er Danke und zeichnete fünf Kauferinger mit Bürgermedaillen aus.

Manchmal ist er an Grenzen gestoßen

Eingeladen hatte Erich Püttner „liebe Wegbegleiter“ der vergangenen sechs Jahre: Mitarbeiter der Verwaltung, Marktgemeinderäte, Freunde aus Vereinen und die Mitarbeiter des Seniorenstifts. Sichtlich gerührt, bat er seine beiden Bürgermeister-Stellvertreterinnen, Gabriele Triebel und Gabriele Hunger zu sich. „Die Gabi’s“, die ihn stets unterstützt, beraten und kritisch begleitet hätten. Der scheidende Bürgermeister gab einen Überblick über das, was in den vergangenen Jahren erreicht wurde. Er selbst sieht sich kritisch, bei Weitem nicht perfekt, doch habe er stets versucht, aufrecht und ehrlich seine Arbeit zu machen. „Dabei bin ich gelegentlich an persönliche Grenzen gestoßen.“

Mit „Lieber Erich, weißt du noch...?“ gab Zweite Bürgermeisterin Gabriele Triebel eine emotionale Rückschau auf gemeinsame, oft schwierige Zeiten, in denen Püttner ohne taktische Spielchen nicht nur ihr, sondern auch das Vertrauen der Mehrheit des Gemeinderats gewann. Püttners Amtszeit habe unter dem Motto „Aufräumen und Sanieren“ gestanden. „Wir, die beiden Gabis, danken dir, vor allem für dein Vertrauen.“

Die Geehrten sind seit Jahrzehnten im Ehrenamt aktiv

Ein großes Bedürfnis war es Püttner, als eine seiner letzten Amtshandlungen, eine goldene und vier silberne Bürgermedaillen an Menschen zu überreichen, die sich ehrenamtlich engagieren. Die goldene Bürgermedaille bekommt Marktgemeinderätin Rosina Heinle, die krankheitsbedingt fehlte. Seit 1981 bekleidet sie zahlreiche Ehrenämter, sei es als Ortsbäuerin, in der Leonhardsbruderschaft oder bei der Dorferneuerung.

Die silberne Bürgermedaille geht an Simon Nieberler, dem Gesicht der Brauchtumspflege und Mentor der Aktion „Alt hilft Jung“. Ein Register von Engagements in der Pfarrei Maria Himmelfahrt gibt es über Josefine Popfinger, die ebenfalls mit der silbernen Bürgermedaille ausgezeichnet wird. Leo Widmann, Vorsitzender der Leonhardsbruderschaft, halte die Dorfgemeinschaft zusammen, ebenso wie Wolfgang Zeit, der sich seit mehr als 35 Jahren in der Feuerwehr engagiert.

Themen Folgen