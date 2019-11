Bürgermeister in Hurlach: Andreas Glatz will Wilhelm Böhm beerben

Plus Der Hurlacher Bürgermeister tritt 2020 nicht mehr an. Die CSU nominiert seinen Stellvertreter Andreas Glatz für das Amt. Welche Themen dem Kandidaten wichtig sind.

Der CSU-Ortsverband Hurlach geht bei den Kommunalwahlen im Frühjahr nicht nur mit 24 Bewerbern um einen Sitz im Gemeinderat ins Rennen. Die bei der Versammlung im Gemeindesaal anwesenden 17 Wahlberechtigten nominierten auch einstimmig den bisherigen Zweiten Bürgermeister Andreas Glatz als Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters. Was der 43-Jährige fortsetzen und welche neuen Akzente er setzen möchte.

Seit Mai habe er intensive Gespräche mit dem amtierenden Bürgermeister Wilhelm Böhm geführt. Böhm steht ja, wie mehrfach berichtet, nicht mehr für das Amt zur Verfügung. Die Familie, Glatz ist verheiratet und Vater von zwei Kindern, wurde eingebunden und gab ihre Zustimmung zu dem Vorhaben. Nach der knappen Entscheidung des Gemeinderats für einen ehrenamtlichen Gemeindechef seien Gespräche mit dem Arbeitgeber gefolgt – erfolgreich, wie Glatz mitteilen konnte. Der 43-jährige Elektrotechniker, der zusätzlich eine Landwirtschaft im Nebenerwerb betreibt, kann die Arbeitszeit reduzieren und damit Zeit für das kommunale Amt generieren.

"Ich weiß gut, was auf mich zukommt."

Andreas Glatz ist eigener Aussage nach seit vielen Jahren engagierter Bürger der Gemeinde Hurlach. So berichtete er in seiner Bewerberrede von sechs Jahren als Vorsitzender bei der Landjugend und von seiner Arbeit als Jugendwart bei der Feuerwehr. 2008 sei er dann erstmals in den Gemeinderat und 2014 zusätzlich zum Zweiten Bürgermeister gewählt worden. „Gerade als Stellvertreter von Wilhelm Böhm konnte ich mir einen intensiven Einblick in die Tätigkeiten eines Bürgermeisters verschaffen“, sagte Glatz. „Ich weiß deshalb gut, was auf mich zukommt, falls ich die Wahl gewinne.“

In den vergangenen Jahren seien viele Projekte verwirklicht worden. Es gebe aber nach wie vor viel zu tun für die Weiterentwicklung des Ortes. Glatz nannte einerseits die Fertigstellung von bereits Begonnenem wie Anbau Feuerwehrhaus, Westumgehung, Verlagerung Sportgelände. Für Letzteres gibt es einen Arbeitskreis, in dem Glatz – er war viele Jahre aktiver Fußballer – an vorderster Stelle steht. Weiter müsse intensiv nach einem geeigneten Standort für den Neubau einer Kinderkrippe gesucht werden. Ein Ausbau der Kinder- und Jugendangebote liegt ihm ebenso am Herzen wie die Ausweisung von weiterem Bauland mit Vergabe an Einheimische. „Unsere Jugend soll nicht wegziehen müssen“, sagte Glatz. Dazu gehöre auch eine vernünftige Erweiterung der Gewerbegebiete und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort.

Der Dorfladen muss gestärkt werden

Die Reaktivierung des Bahnhofs als Haltestelle der Züge von Landsberg/Kaufering nach Augsburg, worum der aktuelle Rathauschef Böhm seit vielen Jahren kämpft, werde auch für ihn als Bürgermeister Thema sein, so Glatz. Der Dorfladen müsse gestärkt werden, dazu gehöre, dass auch Vereine für ihre Feste Waren in der genossenschaftlichen Einrichtung beziehen. Sozialer Wohnungsbau, Seniorenwohnanlage, bei Bedarf auch betreutes Wohnen, Pflege bestehender und Gründung neuer Ortspartnerschaften sind weitere Themen, die Andreas Glatz in seine Agenda als Bürgermeister aufnehmen möchte.

Sie wollen ins Rathaus (oben): die Gemeinderatskandidaten der Hurlacher CSU mit Bürgermeisterkandidat Andreas Glatz (Siebter von rechts).

Das sind die Kandidaten der CSU-Liste: 1. Andreas Glatz, 2. Alexander Holland, 3. Johann Rid, 4. Markus Schmid, 5. Andrea Jahn, 6. Michael Böhm, 7. Iris Brugger, 8. Roland Bihler, 9. Florian Meßmer, 10. Phillip Kruppa, 11. Sebastian Holland, 12. Helene Glatzel, 13. Andreas Vögele, 14. Jürgen Glenk, 15. Helmut Müller, 16. Korbinian Knoll, 17. Martin Vögele, 18. Christoph Pischel, 19. Martin Schmidt, 20. Martina Kamp, 21. Judith Mösl, 22. Georg Vögele, 23. Bernhard Melder, 24. Wolfgang Müller.