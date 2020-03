06:09 Uhr

Bürgermeisterwahl: Das LT checkt heute die Dießener Bewerber

Heute Abend befragt LT-Redakteur Dominic Wimmer die sieben Dießener Bürgermeisterkandidaten. Das sollten die Besucher der Podiumsdiskussion wissen.

Die Dießener haben am 15. März die Qual der Wahl: Sieben Kandidaten wollen in der zweitgrößten Landkreisgemeinde Bürgermeister werden. Denn nach 24 Jahren tritt Amtsinhaber Herbert Kirsch (Dießener Bürger) nicht mehr an – und deshalb schickt fast jede Partei einen Kandidaten ins Rennen. Der Markt Dießen veranstaltet heute eine große Podiumsdiskussion , die vom Landsberger Tagblatt und vom Ammersee Kurier präsentiert wird. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle.

„Wenn Herbert Kirsch abtritt, dann geht eine Ära zu Ende und entsprechend spannend wird es natürlich, wer seine Nachfolge antritt“, sagt Dominic Wimmer. Der stellvertretende Redaktionsleiter des Landsberger Tagblatts wird die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle moderieren und mit den Kandidaten über aktuelle Themen sprechen, die die Dießener bewegen. So soll es unter anderem um Verkehr, Wohnen, Infrastruktur, aber auch die allgemeine Entwicklung der idyllischen Ammerseegemeinde gehen.

Die Besucher dürfen auch Fragen stellen

Aber auch die Bürger hatten die Möglichkeit, im Vorfeld Fragen an die Kandidaten zu richten. Und sie haben rege davon Gebrauch gemacht. Etliche E-Mails haben die Redaktion des LT erreicht und Dominic Wimmer wird einige der Themen aufgreifen. Natürlich können die Besucher der Podiumsdiskussion im zweiten Teil der Veranstaltung ebenfalls Fragen stellen.

Die Bewerberschar ums Bürgermeisteramt ist so groß wie nie. Mit Hannelore Baur ( SPD ), Volker Bippus (UBV), Sandra Perzul (Dießener Bürger), Roland Kratzer ( CSU ), Marianne Scharr (Gemeinsam für Dießen ), Gabriele Übler (Grüne) und Florian Zarbo ( Freie Wähler ) stehen am 15. März sieben Bewerber zur Auswahl.

„Es wird ein spannender Abend in der Mehrzweckhalle. Heute Abend bekommen die Dießener einen Gesamtüberblick über die Bürgermeisterkandidaten und können sich ein Bild von ihrem neuen Bürgermeister oder ihrer neuen Bürgermeisterin machen“, sagt Wimmer.

Die Gemeinde setzt Shuttlebusse ein

Die Gemeinde Dießen richtet einen Shuttlebus ein, der die Bürger zur Veranstaltung und wieder zurück bringt. Laut Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer startet ein Bus von Westen her um 18.30 Uhr an der Bushaltestelle in Obermühlhausen, nimmt um 18.40 Uhr Passagiere an der Bushaltestelle in der Dorfmitte in Dettenschwang auf und dann um 18.45 Uhr in Dettenhofen. Vom Norden her holt ein Bus um 19 Uhr Bürger am Kramerhof in Riederau ab. Springer geht davon aus, dass die Busse gegen 19.10 Uhr an der Mehrzweckhalle sind. Retour geht es etwa 15 Minuten nach Ende der Veranstaltung. Für die Bewirtung der Besucher sorgt die Burschenschaft Wengen.

Coronavirus: Das Gesundheitsamt gibt Ratschläge

Per E-Mail hat sich am Donnerstag das Gesundheitsamt in Sachen Coronavirus an Bürgermeister Herbert Kirsch als Veranstalter gewandt. Die stellvertretende Leiterin Dr. Birgit Brünesholz spricht darin einige Empfehlungen aus. Grundsätzlich würden größere Veranstaltungen während des jetzigen Ausbruchsgeschehens ( Coronavirus ) infektiologische Risiken bergen. „Insbesondere raten wir dazu, darauf hinzuweisen, dass aus Eigeninteresse und zum Schutz der Gemeinschaft keine Teilnahme von Personen mit akuten Atemwegserkrankungen stattfinden sollte“, teilt Birgit Brünesholz unter anderem mit. Aufgrund der Dynamik des Geschehens seien Änderungen jederzeit möglich. (lt)

Infos Über die weiteren Entwicklungen in Sachen Coronavirus informieren das Landsberger Tagblatt und der Markt Dießen auf ihren Internetseiten.

Alles Wichtige zur Wahl in Dießen lesen Sie hier: Wahl in Dießen: Sieben Kandidaten wollen ins Rathaus

