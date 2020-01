vor 43 Min.

Bürgermeisterwahl: Das LT fühlt den Dießener Kandidaten auf den Zahn

Der 15. März rückt näher, dann wird unter anderem in Dießen ein neuer Bürgermeister gewählt. Das Landsberger Tagblatt präsentiert eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten.

Die Dießener haben am 15. März die Qual der Wahl: Sieben Kandidaten wollen in der drittgrößten Landkreisgemeinde Bürgermeister werden. Denn nach 24 Jahren tritt Amtsinhaber Herbert Kirsch (Dießener Bürger) nicht mehr an – und deshalb schickt jede Partei einen Kandidaten ins Rennen. Der Markt Dießen veranstaltet im Vorfeld eine große Podiumsdiskussion, die vom Landsberger Tagblatt präsentiert wird. Termin mit den Bürgermeisterkandidaten ist am Freitag, 6. März. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle.

„Wenn Herbert Kirsch abtritt, dann geht eine Ära zu Ende und entsprechend spannend wird es natürlich, wer seine Nachfolge antritt“, sagt Dominic Wimmer. Der stellvertretende Redaktionsleiter des Landsberger Tagblatts wird die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle moderieren und mit den Kandidaten über aktuelle Themen sprechen, die die Dießener bewegen. So soll es unter anderem um Verkehr, Wohnen, Infrastruktur, aber auch die allgemeine Entwicklung der idyllischen Ammerseegemeinde gehen.

Sieben Kandidaten wollen Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeisterin werden

Die Bewerberschar ums Bürgermeisteramt ist so groß wie nie. Mit Hannelore Baur (SPD), Volker Bippus (UBV), Sandra Perzul (Dießener Bürger), Roland Kratzer (CSU), Marianne Scharr (Gemeinsam für Dießen), Gabriele Übler (Grüne) und Florian Zarbo (Freie Wähler) stehen am 15. März sieben Bewerber zur Auswahl. Wobei die Dettenschwangerin Marianne Scharr derzeit noch Unterstützungsunterschriften sammelt, um zur Wahl zugelassen zu werden.

„So oder so – es wird ein spannender Abend in der Mehrzweckhalle. Natürlich sind auch Fragen aus dem Publikum zugelassen. An diesem Abend bekommen die Dießener einen Gesamtüberblick über die Bürgermeisterkandidaten und können sich ein Bild von ihrem neuem Bürgermeister oder ihrer neuen Bürgermeisterin machen“, sagt Dominic Wimmer. Er wird den Kandidaten nicht nur politische, sondern auch persönliche Fragen stellen.

Sie, liebe Leserinnen und Leser, können sich gerne beteiligen. Teilen Sie uns jetzt schon mit, welche Fragen Sie an einen Kandidaten haben. Eine Auswahl werden wir bei der Podiumsdiskussion vorlesen. (lt)

Kontakt Fragen senden Sie bitte per E-Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de. Stichwort: Bürgermeisterwahl in Dießen.

