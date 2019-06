08:57 Uhr

Bürgermeisterwahl: Gabriele Uitz (CSU) tritt in Kaufering nicht mehr an

Gabriele Uitz will in Kaufering nicht mehr kandidieren.

Die 50-Jährige meldet sich mit einer Pressemitteilung. Uitz hätte in Kaufering einen gemeinsamen Kandidaten aller Parteien vorgezogen.

Gabriele Uitz tritt in Kaufering nicht an. Es gibt eine Pressemeldung von Gabriele Uitz (CSU), die in Kaufering als Bürgermeisterkandidatin antreten wollte. „Wie schade, dass sich die unterschiedlichen Fraktionen im Kauferinger Marktgemeinderat nicht auf einen gemeinsamen Bürgermeister-Kandidaten einigen möchten. Für eine gemeinsame Kandidatur der CSU und der Grünen wäre ich gerne bereitgestanden und hatte deshalb mit Gabriele Hunger (CSU) und Gabriele Triebel (Die Grünen) Kontakt aufgenommen. Das war ein Erkunden der Situation vor Ort, mit genau denen, um die es geht - und die ich nicht mit vielen anderen im Vorfeld absprechen muss.“

Eine schwarzgrüne Koalition wäre ihr Weg gewesen

Nun, so Uitz weiter, „werden die Parteien eigene Kandidaten aufstellen oder unterstützen - und dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Eine schwarzgrüne Koalition halte ich in Kaufering weiterhin für den Weg, schnell vieles gut umzusetzen.“

Was sind die Gründe für den Rücktritt der Kauferinger Bürgermeisterin?

