Bürgermeisterwahl: Volker Bippus macht das halbe Dutzend voll

Mit dem 56-jährigen Lehrer Volker Bippus bewirbt sich der sechste Kandidat um das Bürgermeisteramt in Dießen. Was der UBVler anders als seine Mitbewerber machen will.

Von Uschi Nagl

Mit Volker Bippus stellt nun auch die Unabhängige Bürgervereinigung (UBV) einen Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl im kommenden März in Dießen. In einer eigens anberaumten, öffentlichen Versammlung stellte er sich offiziell für eine Nominierung am 10. Oktober als Bürgermeisterkandidat der UBV zur Verfügung – die somit nur noch reine Formsache sein dürfte. Die Freien Wähler, die „Dießener Bürger“, die SPD und die Grünen sowie Gemeinderätin Marianne Scharr als freie Kandidatin hätten mit ihren Nominierungen das Tempo vorgegeben, weshalb sich die UBV nun auch erkläre, um mit ihm als Bürgermeisterkandidaten ab sofort und offiziell an der kommunalpolitischen Diskussion zur Kommunalwahl teilnehmen zu können, erklärte der 56-jährige Gymnasiallehrer.

Bippus ist Vorsitzender beim Sportverein

„Frisch, fromm, fröhlich und frei“, lautet dann auch das Wahlkampfmotto von Volker Bippus, der 1963 in der väterlichen Dienstwohnung im Bahnhofsgebäude in Dießen geboren wurde. Nach Studien- und Auslandsaufenthalten und vielen Berufsjahren als Lehrer in der Region, lebt Bippus gemeinsam mit seiner Frau Hanni in der Von-Eichendorff-Straße. Zur Arbeit pendelt er – als „Eisenbahnerkind“ und begeisterter Bahnfahrer – mit der Ammerseebahn nach Augsburg, wo er am Stetteninstitut, einem Gymnasium für Mädchen, Deutsch und katholische Religionslehre unterrichtet. Die Arbeit mit jungen Menschen halte ihn „frisch“, erklärte der Pädagoge.

Das Prädikat „fromm“ stellt er in den Zusammenhang mit seinem Engagement für die Katholischen Pfarreiengemeinschaft Mariä Himmelfahrt, in der er sich einst als Ministrant und heute als Vorsitzender im Pfarrgemeinderat engagiert. „Fröhlich“ sieht sich Bippus als Volleyballspieler, Sportfunktionär und Vorsitzender des MTV Dießen. „Frei“ fühle er sich, weil für seine Nachfolge im Pfarrgemeinderat und im MTV-Vorstand bereits gut gesorgt sei. Nun stehe er als Spitzenkandidat der UBV auf dem „Markt der Möglichkeiten“ zur Verfügung, auf dem sich mit ihm bereits fünf weitere Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten tummeln.

Er pendelt jeden Tag mit dem Zug in die Schule

Ihm gehe es dabei stets um die Sache und um das Miteinander. Er stehe für eine zupackende, aber pragmatische Politik mit Kommunikation, Transparenz und Organigramm, die den Fokus insbesondere auf die Themen Jugend, neue Formen der Mobilität, alternative Energien, Freizeit, Ortsentwicklung, ÖPNV und Tourismus richte.

Seit ihrer Gründung 1989 habe die UBV entscheidend Einfluss auf das Geschehen in der Marktgemeinde genommen, so zum Beispiel zugunsten des Jugendtreffs und beim Bau des Ammersee-Gymnasiums. Im Zeitalter des E-Bikes gehöre zu den zentralen Themen der UBV auch die Gestaltung von Fahrradverbindungen im Ort und zwischen den Ortsteilen. Das Anliegen politisch engagierter Menschen in Dießen sollte es sein, die Lebensqualität im Auge zu behalten und miteinander nach machbaren Möglichkeiten zu suchen, so Bippus.

Den Schwerlastverkehr will er reduzieren

Vorhandene Freizeitmöglichkeiten sollen geprüft und weiterentwickelt werden. Grundsätzlich, so Bippus, sei die Marktgemeinde ein „funktionierendes Unterzentrum in guter Lage“, das mit Ärzten, Banken, Schulen, einem Bahnanschluss, vielen Einkaufsmöglichkeiten und mit netten, kleinen Läden gut aufgestellt und auch für Touristen attraktiv sei.

Geprägt werde die Atmosphäre von Kunst, Kunsthandwerk und Landschaft. Ein konkretes Thema, an dem es zu arbeiten gelte, sei der Straßenverkehr, wichtig sei insbesondere die Reduzierung des Schwerlastverkehrs im Ort.

