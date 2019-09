vor 50 Min.

Bürgermeisterwahl in Kaufering: Das LT lädt zur Podiumsdiskussion

Wer wird neuer Bürgermeister in Kaufering? Am 6. Oktober wird gewählt. Das LT veranstaltet im Vorfeld eine Podiumsdiskussion (20. September).

Wer wird neuer Bürgermeister in der zweitgrößten Landkreisgemeinde? Kaufering wählt am Sonntag, 6. Oktober, einen neuen Gemeindechef. Zur Wahl stellen sich Thomas Salzberger (SPD) und Dr. Patrick Heißler (GAL). Wie ticken beide Kandidaten? Welche Projekte liegen ihnen besonders am Herzen? Welche Lösungen haben sie für die Themen Wohnungsnot, Finanzen und Biomasseheizkraftwerk? Um diese und viele andere Fragen geht es am Freitag, 20. September. Das Landsberger Tagblatt lädt zur großen Podiumsdiskussion in die Lechauhalle. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Fast zehn Jahre lang berichtete LT-Redakteur Dominic Wimmer aus dem Kauferinger Marktgemeinderat und hat die Politik der Lechraingemeinde genau im Blick. Er wird den beiden Bürgermeisterkandidaten auf den Zahn fühlen. Anders als bei der großen Podiumsdiskussion mit fünf Kandidaten Anfang 2018 wird es diesmal also etwas übersichtlicher auf der Bühne.

„Zwei Kandidaten, ein Moderator und viele Themen – die Kauferinger können sich an diesem Abend ein umfassendes Bild von den Bewerbern machen“, sagt Wimmer. Aber auch das Publikum hat an diesem Abend wieder die Chance, den Kandidaten von SPD und GAL Fragen zu stellen. Im zweiten Teil der Veranstaltung haben die Besucher das Wort. Wer jetzt schon eine Frage parat hat, kann sie gerne schon im Vorfeld einreichen. (lt)

Kontakt Fragen, die bei der Podiumsdiskussion gestellt werden sollen, können per Mail an redaktion@landsberger-tagblatt.de geschickt werden.

