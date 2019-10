Bürgermeisterwahl in Kaufering: Wenn Heißler auf Schulze trifft

Plus Der Bürgermeisterkandidat der Kaufering GAL trifft die Landtags-Fraktionschefin Katharina Schulze. Dr. Patrick Heißler gibt den Interviewer und sagt, was er von der Frauenquote hält.

Am Sonntag wählen die Kauferinger einen neuen Bürgermeister. Dr. Patrick Heißler von der GAL ist einer der Kandidaten. Zum Endspurt im Wahlkampf hatte der 37-Jährige am Donnerstagabend Katharina Schulze im Restaurant „Bei Dimi“ in Kaufering zu Gast. Dabei übernahm Heißler die Rolle des Interviewers. Seine Fragen zum Thema „Frauen in Führungspositionen“ beantwortete die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag.

Die 34-Jährige, die in Herrsching lebt, positioniert sich gleich zu Anfang klar zur Frauenquote. Warum? „Weil die freiwillige Selbstverpflichtung nicht funktioniert.“ Gerade in der Politik klappe das nicht. Beispiel Bayerischer Landtag: Dort seien nur 27 Prozent der Abgeordneten Frauen. Dabei solle das Parlament doch den Querschnitt der Bevölkerung abbilden. Bürgermeisterkandidat Heißler lenkt den Blick nach Kaufering. Im Marktgemeinderat seien von 24 Mitgliedern nur sechs Frauen. Im Elternbeirat der Schule seiner Tochter – Heißler ist Vater von drei Mädchen – sei das Verhältnis genau andersherum.

Skeptisch in Sachen Frauenquote

Patrick Heißler steht der Frauenquote skeptisch gegenüber. „Soll eine Frau nur wegen der Quote eingestellt werden, obwohl der Mann der geeignetere Bewerber ist?“, fragt er. Die Quote sei ja nicht das alleinige Mittel, Frauen im Beruf die gleiche Chance wie Männern zu geben, meint Katharina Schulze. Sie nennt die bessere Vereinbarung von Familie und Beruf als Beispiel. In diesem Bereich habe man in Deutschland Nachholbedarf. Das fange schon bei der Betreuung der eigenen Kinder an. „Es gibt nicht ausreichend Wahlfreiheit“, sagt die 34-Jährige. Vielleicht gebe es ja auch Männer, die Pause vom Beruf machen und länger bei den Kindern zu Hause bleiben möchten?

Das könnte auch mit neuen Arbeitsmodellen funktionieren, so Schulze. Die Grünen im Bundestag hätten vorgeschlagen, sich mehr über Zeitkonten Gedanken zu machen. Also bei Bedarf weniger arbeiten, dann mehr und das Zeitkonto füllt sich wieder auf. „Das wäre eine Revolution in der Arbeitswelt“, meint Schulze. Patrick Heißler, der als Produktmanager beim Klebstoffhersteller Delo in Schöffelding arbeitet, erinnert sich an seine eigene berufliche Laufbahn. „Da hätte mich Teilzeit nur gebremst.“

Die „hellblau-rosa Falle“

Nächstes Thema des Treffens: Klischees. Patrick Heißler nennt ein Beispiel aus Kaufering: die Techniktage im Kindergarten. Sie seien für Mädchen und Buben interessant. „Ich sehe da keinen großen Unterschied“, sagt der 37-Jährige. Aber was ist mit einem sozialen Beruf für die Buben? Katharina Schulze nennt das die „hellblau-rosa Falle“, in die viele Kinder tappen. Berufe also, die zu Buben und Mädchen laut Klischee passen oder eben nicht. Da sei die Gesellschaft gefragt, das zu ändern.

Am Sonntag ist Bürgermeisterwahl in Kaufering. Neben Patrick Heißler bewirbt sich Thomas Salzberger (SPD) um die Nachfolge von Bärbel Wagener-Bühler.

Alles Wichtige zur Wahl in Kaufering: Bürgermeisterwahl: Wer zieht ins Kauferinger Rathaus ein?