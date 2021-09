Wahl: Simone Ketterl aus Utting hofft auf ein Linksbündnis

Plus Simone Ketterl aus Utting wechselt erst vergangenes Jahr von der SPD zur Linkspartei. Mit unserer Zeitung spricht sie über ihre Gründe und die Chancen bei der Wahl im September.

Die Linke will nach der Bundestagswahl am 26. September mitregieren. Im Wahlkreis Starnberg-Landsberg geht Simone Ketterl aus Utting als Direktkandidatin für die Partei ins Rennen. Wieso sie im vergangenen Jahr der SPD den Rücken kehrte und zur Linken gewechselt ist und wie sie ihre Chancen bei der Wahl sieht.