Bunt statt grün im Landkreis Landsberg

Entlang der Kreisstraßen soll es künftig mehr blühen. Deshalb wird sich ab dem nächsten Jahr bei der Pflege der sogenannten Grünflächen einiges ändern.

Das vom Landkreis ausgerufene „Jahr der Biene“ bleibt auch im eigenen Haus nicht ohne Folgen: Der Kreisausschuss hat jetzt beschlossen, die straßenbegleitenden Grünflächen so zu pflegen, dass eine größere Artenvielfalt und damit bessere Lebensbedingungen für Insekten entstehen können. Kernpunkt ist dabei, dass das gemähte Gras künftig weggebracht wird und so den Flächen Nährstoffe entzogen werden.

Der Grasschnitt wird abgesaugt

Bunte Blühflächen statt Einheitsgrün: So lässt sich die Zielsetzung des Landratsamts für seine Flächen entlang von 202 Kilometern Kreisstraßen beschreiben. Wurden bisher die mit Gras bestandenen Bereiche an den Straßen gemulcht (das heißt, das Mähgut blieb gehäckselt liegen und wirkte wieder als Dünger), soll das Mähgut ab dem nächsten Jahr auch abgesaugt und abtransportiert werden. Sogenannte Intensivflächen (das sind in der Regel, die Bereiche, die unmittelbar an die Straßen grenzen, rund 80 Hektar) sollen zweimal im Jahr gemäht werden, Extensivflächen (anschließende Grasflächen, rund 47 Hektar) nur einmal.

Das alles soll der Kreisbauhof künftig mit eigenen Maschinen und Arbeitern erledigen. Ein zusätzlicher Mitarbeiter wurde bereits eingestellt, ein Lkw und ein Unimog zum Mähen wurden gekauft, berichtete Tiefbauchef Johannes Ried. Ein Mähgerät werde nächstes Jahr gekauft.

Die umweltfreundlichere Art der Pflege hat freilich auch ihren Preis: Kostet das Mulchen gerade einmal 3,8 Cent pro Jahr und Quadratmeter, werden die Kosten für Mahd, Absaugen und Schnittgutentsorgung auf 11,7 Cent pro Jahr und Quadratmeter beziffert.

Die Vergabe an Dienstleister hat nicht so recht geklappt

Im Kreisausschuss gab es aber trotzdem keine Einwände gegen die neue Form der Grünflächenmahd. Lediglich Josef Loy (CSU) fragte nach, ob es nicht doch möglich wäre, die Arbeiten an einen Dienstleister zu vergeben. Die in den vergangenen Jahren mit externen Dienstleistern erledigten Arbeiten hätten nicht immer den Ansprüchen des Amtes (und der Bürger, wie Landrat Thomas Eichinger ergänzte), genügt. Immer wieder sei später als vereinbart gemäht worden, und wirkliche Sanktionsmöglichkeiten gebe es nicht, sagte Ried: „Bis wir Strafen aussprechen können, ist der Sommer vorbei.“ Erledige man die Pflege selber, könne man auch je nach Bewuchs flexibel handeln. Außerdem habe man ja die notwendigen Maschinen schon beschafft, wie dies im Haushalt vorgesehen worden sei. „Wir können jetzt eigentlich nicht mehr zurückrudern.“

Für mehr Artenvielfalt soll künftig auch bei neuen Randstreifen an Straßen und Wegen gesorgt werden, sieht das Konzept vor, das Fachberaterin Monika Sedlmaier vorlegte. Sie sollen möglichst nährstoffarm angelegt werden. Statt der „Regelsaatgutmischung“ sollen künftig aus der Region stammende Wiesenmischungen aus Gras und Wildblumen angesät werden.

