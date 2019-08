vor 41 Min.

Busse statt S-Bahnen

In München ist die Stammstrecke an einigen Wochenenden gesperrt. Auch am Bahnsteig in Buchenau wird gearbeitet

Wer im August mit der S-Bahn von Geltendorf oder Herrsching aus nach München fahren will, muss sich genau informieren.

Denn mehrere Baustellen sorgen für Fahrplanänderungen: Wegen der Modernisierung der S-Bahn- Tunnelbahnhöfe wird die S-Bahn- Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Donnersbergerbrücke an drei Wochenenden im August komplett gesperrt, und zwar seit Freitagnacht bis Montag, 5. August, von 9. bis 12. August und von 16. bis 19. August jeweils Freitag ab etwa 22.40 Uhr durchgehend bis Montag, 4.40 Uhr. Zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof besteht ein Schienenersatzverkehr. Die S4 von und nach Geltendorf beginnt beziehungsweise endet in Pasing. Im Osten beginnt und endet die S4-Verbindung am Ostbahnhof. Die Linie S8 fährt ohne Halt zwischen Pasing und Ostbahnhof Richtung Flughafen. In der Gegenrichtung gilt das Gleiche sinngemäß.

In den Nächten von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag wird an den genannten Wochenenden zusätzlich der Bereich Laim großräumig gesperrt. Deshalb wird in diesen Nächten der Schienenersatzverkehr ausgeweitet. Es verkehren dann zusätzlich Busse zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Allach und zwischen Laim und Moosach. In diesen Nächten kommt es auch beim Fern- und Regionalverkehr zu großen Einschränkungen und Änderungen.

Folgende Linien fahren in diesen Nächten abweichend zum oben beschriebenen Zustand: Die Linie S8 West beginnt und endet in Pasing. Die Linie S8 zum Flughafen beginnt am Hauptbahnhof auf den Gleisen 7 bis 10 und fährt ohne Zwischenhalt bis Ostbahnhof.

Auch unter der Woche muss der S-Bahn-Kunde auf der Strecke der S4 auf Beeinträchtigungen gefasst sein: Von Montag, 5., bis Freitag, 9. August, sowie von Montag, 12., bis Mittwoch, 14. August, und am Freitag, 16. August, jeweils von 5.50 bis 9.40 Uhr kommt es wegen Gleisbauarbeiten zwischen Buchenau/Grafrath und Höllriegelskreuth/Hauptbahnhof zu Fahrplanänderungen mit Zugausfällen.

Arbeiten am Bahnsteig im Bahnhof von Buchenau sind wiederum der Grund dafür, warum es auf der Linie S4 von Montag, 5., bis Freitag, 30. August, jeweils ganztägig von etwa 4.45 bis ein Uhr zwischen Pasing und Geltendorf zu vereinzelten Zugausfällen und früheren Abfahrtszeiten in Buchenau in Richtung München kommt. (lt)

