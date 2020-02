CSU-Jubiläum: Markus Söder ist in Plauderlaune

Plus Der Ministerpräsident ist Ehrengast bei der Feier zu 75 Jahre CSU in Landkreis und Stadt Landsberg. Markus Söder präsentiert sich als humorvoller Gesprächspartner.

Im Oktober 1945 wurde der CSU-Kreisverband gegründet, im Dezember der Ortsverband Landsberg. Das 75-jährige Bestehen wird im Landsberger Stadttheater mit Ehrengast Ministerpräsident Markus Söder gefeiert. Was diese Veranstaltung auszeichnet, ist nicht nur die Ernennung von Dr. Thomas Goppel zum Ehrenkreisvorsitzenden, sondern auch die besondere Gestaltung des Abends. Denn Ehrengast Söder taucht in einer ungewohnten Rolle auf.

Blumenschmuck, zwischen den Programmpunkten Musikstücke der Stadtkapelle und zum Schluss das gemeinsame Singen der bayerischen und deutschen Hymne: Von den Rahmenbedingungen wirkt es wie eine klassische Jubiläumsfeier. Doch schon zu Beginn zeigen der Landsberger Ortsvorsitzende und Oberbürgermeister Mathias Neuner sowie Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, dass es auch anders geht, als mit klassischen Reden.

Die CSU stellt seit dem Zweiten Weltkrieg den Landrat

Im Wechsel lassen sie die Geschichte der beiden Verbände kurz Revue passieren, sprechen von einer „Erfolgsgeschichte des Landkreises“, der unter anderem 75 Jahre lang von CSU-Landräten geleitet wurde. Und die Stadt Landsberg habe – nach 24 Jahren Pause – seit 2012 wieder einen Oberbürgermeister aus der CSU.

Im Talk statt als Festredner, so präsentiert sich auch Ministerpräsident und Parteivorsitzender Markus Söder. Mit Humor und Selbstironie erzählt er Passagen seiner „Sozialisation“ als junger CSUler, formuliert aber auch nachdenkliche Sätze über die politische Situation. Das Nürnberger Reichsparteitagsgelände der Nationalsozialisten war der Grund, dass der junge Nürnberger Söder sehr früh mit Geschichte konfrontiert wurde, wie er erzählt. „Wie konnte so etwas passieren?“, diese Frage stellte sich ihm. Der eiserne Vorhang war ein weiterer Thema, das den jungen Söder zum Nachdenken brachte: Nach Süden und Westen habe man fahren können, nicht aber nach Osten. Als „verbale rhetorische Kernschmelze“ bezeichnet er einen Auftritt von Franz Josef Strauß, den er erlebte. In Söders Zimmer hing ein Poster von Franz Josef Strauß, was es Söder bei den jungen Damen nicht immer leicht gemacht habe.

Markus Söder und das Strauß-Poster

Söder beweist sich auch als humoriger Erzähler, als er den ersten Besuch eines CSU-Ortsverbandsabends im verrauchten Hinterzimmer skizziert. „Entweder lasse ich es, oder ich übernehme den Laden“, schildert er seine damaligen Überlegungen. Die Lacher hat der Ministerpräsident mit diesem Satz, der auf seine künftige politische Vita gemünzt verstanden werden kann, auf seiner Seite.

Über die großen Ereignisse in der Bundesrepublik von ihrer Gründung, über die Westintegration bis hin zur Wende sagt Söder: „Wir standen immer auf der richtigen Seite der Geschichte.“ Doch zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung seien diese Themen immer auch umstritten gewesen. Politik ist für Söder eine faszinierende Möglichkeit Leben zu gestalten: „Mich interessiert Politik einfach.“ Er bezeichnet es als Privileg, sein Hobby und Interesse zum Beruf gemacht zu haben. Auch bei anderen Politikern sieht er das Engagement im Vordergrund. Die Mehrzahl zumindest bei der CSU habe auch einen Beruf.

SUV fahren und Klimaschutz fordern - ein Unding für den CSU-Chef

Söder hebt auch die Bedeutung der Meinungsfreiheit hervor: Er sei kein Anhänger von Renate Künast, aber sie habe das Recht, ihre Meinung äußern zu können, ohne daraufhin bis in den Intimbereich hinein beleidigt zu werden. Die Grünenpolitikerin war in den Sozialen Medien mit sexistischen Kraftausdrücken bedacht worden. „Demokratie braucht starke Demokraten und keine AfD“, formuliert Söder und erhält dafür Applaus.

Landrat Thomas Eichinger bringt das Thema Naturschutz in den Talk. „Wir wollen das schöne Bayernland bewahren“, sagt Söder, aber der Mensch muss für ihn auch noch vorkommen. Der Bau eines Supermarktes oder einer Straße sei inzwischen zu etwas Schlechtem geworden, so der Ministerpräsident. Er geißelt, ohne konkret jemanden anzusprechen, eine Haltung, Umweltschutz zu fordern und gleichzeitig mit dem SUV zu fahren, beziehungsweise in den Urlaub zu fliegen, als Heuchelei.

Welche Debatten Söder kritisiert

Für Markus Söder ist der Klimawandel existent, 99 Prozent der Wissenschaftler sähen dies so. „Wer das leugnet, ist ein Ignorant.“ Der Ministerpräsident hat vier Kinder und sieht sich auch so in der Verantwortung, die Schöpfung zu bewahren. Der Aufgabe zu begegnen, dazu gelte es ein Konzept zu entwickeln. „Aber das Wie ist die spannende Frage.“ Söder setzt auf Technik und Innovation. Das Auto sei das wichtigste Wohlstandsgut. Mit neuer Technisierung sieht er dafür auch eine Zukunft. Im Zusammenhang mit der Landwirtschaft hebt der Ministerpräsident hervor, wie gerne die ganze Welt Bayerisch esse. Man müsse die anerkennen, die dies produzierten.

Mit Verve verteidigt Söder sein Raumfahrtprogramm „Bavaria One“. Für ihn ist es eine Möglichkeit, Bayern als Hightech-Standort zu etablieren und Wissenschaft und Forschung im Freistaat zu halten – nach dem Motto „Forschen da, wo andere Urlaub machen“.