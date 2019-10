00:34 Uhr

CSU-Liste: Zwölf Frauen und Drei aus der JU

Wie es der Ortsverband Landsberg mit der vorgeschlagenen Liste hält

Anders als auf Landesebene folgt die Landsberger CSU den Vorschlägen ihres Ortsvorstands ohne Diskussion: Die Liste für die Stadtratswahl am 15. März 2020 wurde bei der Aufstellungsversammlung am Dienstagabend in einer Blockabstimmung angenommen. Das heißt, es ergab sich über die Wahl in der Versammlung keine neue Reihung nach Stimmen für die Kandidaten. Die Liste wurde wie vorgegeben angenommen, sie besteht aus zwölf Frauen, 18 Männern und zwei Ersatzkandidaten.

Oberbürgermeister Mathias Neuner, der im Juli bereits als OB-Kandidat nominiert worden war, führt die Liste auf Platz eins an, er bekam alle 23 gültigen Stimmen. Er berichtete, dass der Vorstand seit einem halben Jahr Gespräche mit potenziellen Kandidaten führe. Es seien viele Frauen angesprochen worden. So gelingt es der Landsberger CSU, mit einer zu 40 Prozent weiblichen Liste in den Wahlkampf zu gehen. Wie von Neuner schon gegenüber dem Landsberger Tagblatt geäußert, stehen bis Platz 24 abwechselnd eine Frau und ein Mann auf der Liste. Die Vorsitzende der Frauenunion, Stadträtin Petra Ruffing, berichtete dazu, dass sie glücklich darüber sei und die Liste im Konsens entstanden sei.

Mit neun Kandidaten sind die Ortsteile vertreten, nur aus Pitzling konnte laut Neuner keiner gefunden werden. Für den Oberbürgermeister ist es wichtig, dass Alt und Jung vertreten sind und er freut sich, dass mit seiner eigenen Tochter Annalena Neuner, Benjamin Kersten und Lea Schwecke drei Mitglieder der Jungen Union gewonnen werden konnten. „Alle Drei sind unter 25 Jahre alt.“

Die Kandidaten stellten sich kurz vor und es präsentierte sich auch beruflich eine bunte Mischung vom bekannten Zahnarzt Georg Bayer über die Migrationsberaterin Heike Roletschek bis zur Krankenschwester und Alleinerziehenden Daniela Petz. Bis auf Tobias Wohlfahrt, der schon Anfang des Jahres angekündigt hatte, politisch kürzertreten zu wollen, um mehr Zeit für die Familie zu haben, lassen sich alle Stadträte wieder aufstellen. Und wie auch Fraktionsvorsitzender Harry Reitmeir sagte, will man im Rathaus natürlich noch mehr Sitze erobern als die bisherigen acht. Folgende Kandidaten treten für die CSU Landsberg bei der Stadtratswahl auf: Mathias Neuner, Petra Ruffing, Harry Reitmeir, Barbara Juchem, Christian Hettmer, Annalena Neuner, Berthold Lesch, Petra Kohler-Ettner, Hubert Schlee, Solveig Schindel, Georg Bayer, Alexa Dorow, Stephan Niedermayer, Gudrun Braml, Max Kuisel, Anita Ott, Stefan Pupeter, Daniela Petz, Tino Fillinger, Heike Roletschek, Hartmut Giessler, Lea Schwecke, Benjamin Kersten, Helga Friedrich, Helmut Scheitterer, Robert Wolf, Tobias Schmid, Rudolf Jakob, Jürgen Schindel, Mathias Lenk und als Ersatzkandidaten Walter Harb und Rudi Pohl. (smi)

Themen folgen