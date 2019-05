10:00 Uhr

CSU: Michael Kießling ist neuer Kreisvorsitzender

Zur Wahl gestanden hatte auch Landrat Thomas Eichinger. Er konnte sich aber nicht durchsetzen und wurde zum Vize bestimmt.

Von Frauke Vangierdegom

Die CSU hat einen neuen Kreisvorsitzenden: Der Bundestagsabgeordnete Michael Kießling ist bei der turnusgemäßen Vorstandswahl am heutigen Abend in Weil mit 62 Stimmen gewählt worden. Auch Landrat Thomas Eichinger hatte sich um den Vorsitz beworben, aber nur 44 Stimmen erzielt. Unstimmigkeiten waren nicht der Grund, dass zwei Kandidaten antraten, die Delegierten aus den Ortsverbänden sollten die Möglichkeit der Wahl haben, so die übereinstimmende Aussage von Thomas Eichinger, Michael Kießling und dem bisherigen Vorsitzenden Alex Dorow gegenüber unserer Zeitung.

Alex Dorow war nicht mehr angetreten

Es sei eine schwierige Wahl, war von den Delegierten zu vernehmen, beide seien die geeigneten Kandidaten für den Posten. Der neue Vorsitzende Michael Kießling schlug Eichinger als seinen Stellvertreter vor. Er wurde als einer der vier Stellvertreter gewählt. Des Weiteren haben der Schondorfer Gemeinderat Rainer Jünger, Kreisrätin Kathrin Grabmaier aus Scheuring und Marian Cammerer von der JU Ammersee-West dieses Amt inne.

Alex Dorow war nicht mehr angetreten. Wie er dem LT im Vorfeld berichtet hatte, habe er schon von Anfang an geäußert, dass er maximal zehn Jahre den Vorsitz übernehmen wolle. Ein Jahr vor der Kommunalwahl schien ihm ein günstiger Zeitpunkt, das Amt abzugeben.

