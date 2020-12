19.12.2020

CSU nominiert Kießling erneut

47-Jähriger will wieder in Bundestag

Die CSU-Kreisverbände Starnberg und Landsberg sowie der Ortsverband Germering haben den Bundestagsabgeordneten Michael Kießling für eine erneute Kandidatur bei der Bundestagswahl 2021 vorgeschlagen. Die jeweiligen CSU-Kreisvorsitzenden hatten dazu Videokonferenzen mit digitalen Abstimmungen initiiert.

„Unserem Kreisverband und auch den anderen CSU-Verbänden im Bundeswahlkreis ist es ein wichtiges Anliegen, noch in diesem Jahr ein Zeichen der Unterstützung zu senden und Michael Kießling für eine erneute Kandidatur vorzuschlagen“, sagt Landrat Thomas Eichinger ( CSU). Kießling vertritt den Wahlkreis seit 2017 in Berlin. Von Beginn an engagiert sich der 47-Jährige im Bauausschuss sowie im Umweltausschuss. Er zeigte sich überaus dankbar für die Zeichen der Unterstützung aus den CSU-Verbänden. Das letzte Wort zur Kandidatur haben allerdings die Delegierten aus dem Wahlkreis. Die CSU-Vorsitzenden sind sich aber sicher, dass Michael Kießling mit einem sehr guten Ergebnis rechnen kann. „Mit ihm werden wir gestärkt in den Wahlkampf gehen.“ (lt)

