CSU und die Frauen

Was die Parteibasis zur Quote sagt

Parteichef Markus Söder will die CSU jünger und weiblicher machen. Doch beim Parteitag in München scheiterte sein Versuch, die Kreisverbände per Satzungsänderung dazu zu zwingen, mindestens 40 Prozent Frauen und mindestens einen Vize unter 35 Jahren in den Vorstand zu wählen, am heftigen Widerstand der CSU-Basis. Was sagen CSU-Politiker aus dem Landkreis dazu?

Der Bundestagsabgeordnete Michael Kießling ist Kreisvorsitzender der CSU. Dass beim Parteitag die geplante Muss- durch eine Soll-Bestimmung ersetzt wurde, findet der 46-Jährige in Ordnung. Im Kreisverband erreiche man die Quote knapp, problematischer sei es eine Ebene darunter, in den Ortsverbänden. Daher fördere die CSU im Landkreis schon lange die Frauen. Als Herausforderung sieht er eher die Frauenquote unter den Mitgliedern. Da sei man noch weit von 40 Prozent entfernt. „Wir müssen die Inhalte unserer Politik moderner gestalten und sie attraktiver für Frauen machen“, sagt Kießling.

Landtagsabgeordneter und Kreisvorstandsmitglied Alexander Dorow war in München dabei und empfindet die Soll-Regelung als „sehr guten Kompromiss“. Einen Quotenzwang hätten die Mitglieder als Entmündigung verstanden. „Ich finde es auch klasse, dass so intensiv darüber diskutiert wurde.“ Einigkeit herrscht für Alex Dorow in der Zielsetzung, den Frauenanteil zu erhöhen. Doch die Quote ist für ihn der falsche Weg. Er verweist auf die Junge Union Ammersee-West, die gezielt junge Frauen anspreche. Und eine von ihnen, Ramona Ostner, sei jetzt Beisitzerin im Kreisvorstand.

Landsbergs Oberbürgermeister und CSU-Ortsvorsitzender Mathias Neunerist zwar auch der Meinung, dass es mehr Frauen in der Politik braucht, er setzt jedoch auf Kommunikation: „Ein Muss lehne ich ab." Auf der CSU-Liste für den Stadtrat, die jetzt aufgestellt werden soll, liege der Anteil an Frauen bei 40 Prozent: „Bis Platz 24 stehen abwechselnd ein Mann und eine Frau auf der Liste." Auch Neuner hat bewusst Frauen angesprochen und diese seien auch bereit, Ämter zu übernehmen. Frauen drängten sich aber nicht so nach vorne, so Neuners Erfahrung. Bei den Mitgliedern des Ortsverbands liege der Frauenanteil noch unter 40 Prozent.

