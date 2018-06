vor 39 Min.

Capito: Kinder malen für das LT

„capito“ wird zehn Jahre jung: Linda Kretschmer, neun Jahre, hat sich ein ernstes und sehr schönes Thema zum Motiv genommen. Sie denkt in ihrem Bild an alle Menschen, die kein Zuhause haben und sagt: „Jeder braucht ein Zuhause“.

Zehn Jahre Kinderseite „Capito“: Viele Kids haben uns schöne Bilder gemalt.

Unsere Kinderseite „Capito“ feiert Geburtstag und viele Kinder auch aus dem Landkreis Landsberg haben sich Gedanken gemacht, wie man die täglichen Nachrichten bebildern könnte. Vielen Dank für die tollen Einsendungen. In unserem Lokalteil sehen Sie am Samstag einige dieser Bilder, die sich mit Landsberger Themen beschäftigen.

