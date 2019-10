vor 53 Min.

Carsharing startet in Dießen durch

Seit zwei Monaten gibt es die Initiative in der Ammerseegemeinde. Die erste Bilanz fällt positiv aus, und bald sollen sich auch Mitglieder anderer Vereine Autos ausleihen können.

Von Uschi Nagel

Es läuft gut bei der „CarSharing-Initiative Dießen“. Das wurde bei der Versammlung des Vereins bekannt. 31 Mitglieder teilen sich derzeit drei Autos. In den ersten beiden Monaten nach der Gründung im August wurden die Fahrzeuge bereits für 30 Fahrten genutzt, darunter eine zweiwöchige Urlaubsfahrt nach Italien. Damit wurde also nahezu an jedem zweiten Tag ein Auto genutzt. Vor diesem Hintergrund kann die bisherige Vorsitzende Gabriele Übler, die die Carsharing-Initiative angeschoben hatte, die Verantwortung beruhigt weitergeben.

Die Vorsitzende hört aus einem Interessenskonflikt heraus auf

Die Unternehmensberaterin legte ihr noch junges Amt mit dem Verweis auf ihre Nominierung zur Bürgermeisterkandidatin der Grünen in Dießen nieder. „Selbst wenn ich beim Wochenmarkt Werbung für unsere Carsharing-Initiative mache, werde ich doch als Bürgermeisterkandidatin wahrgenommen.“ Sie werde aber ein „begeistertes Mitglied“ bleiben, und den „tollen Renault Zoe“, den Golf mit der Anhängerkupplung und auch den Renault Modus gerne nutzen. „In Kürze sollen sogar noch zwei Anhänger zum Fuhrpark hinzukommen“, sagt Übler. Als Nachfolger wurde der bisherige Vize, Klaus Eckardt, gewählt. Als neue Stellvertreterin folgt ihm die Sozialwissenschaftlerin Heidi Borbein nach.

Die Initiative will auch Anhänger besorgen und dann anbieten

Für ihn, so der 55-jährige Mediator und Kommunikationstrainer, mache es Sinn, diese Aufgabe zu übernehmen, denn er sei mit den Themen mittlerweile sehr vertraut. „Es war für unsere Carsharing-Initative ein großer Vorteil, dass wir mit drei Überlassungsfahrzeugen starten konnten. So war das finanzielle Risiko gut zu stemmen“, so Eckardt. Die Zahl der Interessenten und Nutzer sei in den ersten zwei Monaten der Gründungsphase kontinuierlich gestiegen. Auch im Rahmen der Mitgliederversammlung konnte der neue Vorsitzende mit dem Dießener Rechtsanwalt Heinz Jäger ein neues Mitglied begrüßen.

Klaus Eckardt appellierte an die Mitglieder, die Carsharing-Idee weiterzutragen, die generell sehr positiv besetzt sei. Er selbst sei seit 20 Jahren Carsharer, und nichts empfinde er komfortabler, als in fernen Städten aus dem Zug zu steigen und sich nur wenige Schritte vom Bahnhof entfernt in ein Carsharing-Fahrzeug zu setzen und loszufahren. Und er freue sich, dass auch das regionale Angebot der Dießener „CarSharing-Intiative“ in der Startphase in jeder Hinsicht so problemlos gelaufen sei. Ziel müsse es nun sein, die Carsharing-Initiativen in Utting, Schondorf und Dießen nachhaltig zu vernetzen und so bald wie möglich in überregionale Car-sharing-Angebote einzubinden. Auch Mitglieder anderer Vereine sollten sich in Dießen ins Auto setzen können, um loszufahren. „Wir werden Möglichkeiten finden.“

Auch in den Ortsteilen will die Initiative Werbung machen

Präsenz möchte der Verein ab sofort durch Marketingaktionen in Dießen und in den Ortsteilen zeigen. Auch dort, so Eckardt, sollten möglichst bald Fahrzeuge stehen. Außerdem möchten die Carsharer das Gespräch mit örtlichen Unternehmen, mit der Gemeindeverwaltung und mit Vermietern suchen. „Aus Coworking könnte auch Codriving werden“, meinte Gabriele Übler. Schließlich können bei einer einmaligen Nutzungseinlage von 600 Euro pro Teilnehmer – die nach Ende der Mitgliedschaft zurückerstattet wird – fünf Familienangehörige, Mitarbeiter oder Mitbewohner die Fahrzeugflotte von „CarSharing Dießen“ mitnutzen. Ein Angebot, das auch für Hotels und deren Gäste durchaus attraktiv wäre.

Nach dem gelungenen Start blickt der neue Vereinsvorsitzende Klaus Eckardt optimistisch in die Zukunft: „Es gibt viele Möglichkeiten, den Verein nun noch größer und noch besser zu machen.“ Schließlich sei die Idee, die Umwelt und den eigenen Geldbeutel durch die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen zu entlasten, angekommen.

