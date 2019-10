00:31 Uhr

Christian Springer und die Freiheit

Der Kabarettist Christian Springer war mit seinem aktuellen Programm „Alle machen. Keiner tut was“ in Landsberg zu Gast.

Von Romi Löbhard

3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit: Seit einigen Jahren startet die Landsberger Kleinkunstbühne s’Maximilianeum passend zum besonderen Tag mit Kabarett in die Saison. Zum wiederholten Mal konnten die Organisatoren dafür Christian Springer an den Lech und Zuhörer ins schlussendlich ausverkaufte Stadttheater lotsen. Der Münchner ist, das bewies er auch dieses Mal, geradezu prädestiniert, an diesem besonders deutschen Tag seine Sicht auf die Welt auf einer Bühne auszubreiten.

Sein aktuelles Programm „Alle machen. Keiner tut was!“ ist eine Mischung aus wütender Comedy, sentimentalen Rückblicken, philosophischen Gedanken und Moralpredigten. Gleich zu Beginn knüpfte Springer den roten Faden am Titel an. Es geht um die Gretchenfrage, seit Goethe die „Lieblingsfrage der Deutschen“ und gerade wieder durch alle Medien geisternd. Alle reden über das Gretchen und die Klimaerwärmung. „Aber wenn mir irgendwann nimmer schnaufa kenna? Da sagt uns koaner was dazua.“

Und selbst beim Weltuntergang tut keiner was, da wird höchstens noch das letzte Selfie von dem Ereignis gemacht. Leitkultur und Werte, was ist das? Der wichtigste Wert ist der Blutdruckwert – und natürlich der Abgaswert. „Werte wie Fantasie, Kreativität bleiben auf der Strecke“, bedauert der Kabarettist. „Unsere Werte hocken beim Diridari drin.“ Die Politiker beschließen Gesetze und Dinge wie die „Datenschutzgesetzgebungsverordnung“. Sie grübeln über Verhalten, das nirgends aneckt, dabei „ist doch einzig das Herz wichtig“.

Ja, der Christian Springer kann schon auch sehr sentimental sein. Er zweifelt Überzeugungen und Einstellungen an, präsentiert bessere Alternativen. Oder er erzählt uns schier unglaubliche Dinge, „die keiner erfahren hat, weil kein Medium über sie berichtete“. Schon ist er bei einem Thema, das ihn seit Jahren auch privat beschäftigt und ja, auch Christian Springer irrt sich zuweilen: „Ich hab’ nie gedacht, dass das so lang dauert“, sagt er über die kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien. Damals, 2011, hat er eine Hilfsaktion gestartet und war eigentlich der Meinung, dass die syrischen Flüchtlinge schnell wieder zurückkönnen. „Aber sie gehen nicht zurück, weil sie rekrutiert werden oder Repressalien ausgesetzt sind. Die Lager im Nachbarland Libanon sind das kleinere Übel.“ Dort fehlt etwas, mit dem wir achtlos umgehen: „Das größte deutsche Gut ist die Freiheit. Ohne Meinungsfreiheit könnte ich nicht hier auf der Bühne stehen und Sie alle dürften nicht zuhören. Das müssen wir uns bewahren.“

Dafür wünscht Christian Springer sich und uns allen den „kleinen Mut der Mimose“. Die empfindliche Pflanze ist lernfähig, hat er beobachtet, und rollt nach mehrmaligem Fallenlassen und Auffangen ihre Blätter nicht mehr ein. „Sie hat gelernt, dass ihr nichts passiert.“

