Christine Hesse führt den Landsberger Lions Club

Was der Landsberger Club für die nächsten zwölf Monate plant. Ein festlicher Abend.

Christine Hesse ist die neue Präsidentin des Lions Clubs Landsberg. Im Rahmen eines festlichen Abends im schönen Ambiente unterm Bayertor in Landsberg hat Heinrich Anger die Präsidentschaft des Lions Clubs für die kommenden zwölf Monate an Christine Hesse übergeben. Marc Michael Schmid wurde in das Amt des Vizepräsidenten eingeführt.

Viele karitative Aktivitäten

Die Mitglieder des Clubs blicken überdies auf viele karitative Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. So konnten zum Beispiel die Spendenerlöse aus einem Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern und der Charity-Dance-Night wohltätigen Zwecken zugeführt werden, informiert eine Pressemitteilung.

Das soll sich auch im neuen Lions-Jahr unter dem Motto „We Serve – für Wohltätigkeit und Gemeinnützigkeit“ so fortsetzen. Viele Projekte und Aktivitäten, deren Erlöse ausschließlich karitativen Zwecken, wie zum Beispiel der Kartei der Not, Humedica und natürlich auch Bedürftigen in der Region zugute kommen, stehen auch für dieses Jahr auf der Agenda der neuen Präsidentin.

Auch das Pandurenlager wird unterstützt

Anlässlich des Ruethenfests unterstützen die Lions wie schon seit vielen Jahren finanziell und personell mit Freude das Pandurenlager. Zudem ist auch wieder eine musikalische Benefizveranstaltung im Dezember unter der Leitung von Andreas Horber geplant. Ebenso wird der Nikolaus-Kinderkino-Nachmittag für Kinder aus den Heimen St. Alban, SOS-Kinderdorf und Holzhausen im Olympia- Filmtheater stattfinden.

Darüber hinaus wird es in nunmehr dritter Auflage den Lions-Adventskalender geben, welcher in der Vorweihnachtszeit den Käufern tägliche Gewinnchancen und so weitere wichtige Spendenerlöse ermöglicht.

Ebenso wichtig ist für den Lions Club auch die Brodmerkel-Stiftung, welche unter der Leitung von Dr. Gerhard Gaudlitz hilfsbedürftige Personen schnell und unbürokratisch unterstützt. (lt)

