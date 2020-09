Christkindlmärkte: Gute Konzepte sind gefragt

LT-Redakteur Thomas Wunder blickt auf einen Advent in der Corona-Zeit: Auch der muss anders organisiert werden als bisher.

Es ist keine einfache Entscheidung, die die Veranstalter von Adventsmärkten heuer treffen müssen. Wie kann eine solche Veranstaltung in Corona-Zeiten durchgeführt werden? Die Auflagen sind hoch und gut ausgearbeitete Konzepte gefragt, die bestenfalls auch dann greifen, wenn die Infektionszahlen wieder steigen.

Die Besucher der Märkte werden auf Gewohntes verzichten müssen und sollten durch ihr Verhalten selbst dazu beitragen, dass die Konzepte funktionieren. Denn in Landsberg, Kaufering, Kaltenberg und anderswo haben sich die Organisatoren viel Mühe gegeben, einen gangbaren Weg zu finden. Das Geschehen auf mehrere Standorte zu verteilen, scheint das richtige Konzept zu sein, das auch in Großstädten angewandt wird.

Doch wie steht es um die Adventsmärkte in den kleineren Ortschaften, die meist nur an einem Tag von den Vereinen im Ort organisiert werden? Auch dort wird man Lösungen finden. Auch dort sind die Veranstalter von der Disziplin der Besucher abhängig.

Schon jetzt gilt: Halten wir uns alle an Abstands- und Hygieneregeln, damit die Infektionszahlen niedrig bleiben. Dann können wir in der Vorweihnachtszeit auch ein Glas Glühwein und eine Bratwurst am Christkindlmarkt genießen.

