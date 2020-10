vor 34 Min.

Christkindlmarkt in Landsberg: Das plant die Stadt

Wegen der Corona-Pandemie fallen etliche Adventsmärkte im Landkreis Landsberg aus. Seit Montag steht fest, wie die Stadt jetzt vorgeht.

Von Thomas Wunder

Der Landsberger Christkindlmarkt zieht Jahr für Jahr zahlreiche Besucher in die Landsberger Altstadt. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie wird das zum Problem. Einige Adventsmärkte in der Region wurden deswegen bereits abgesagt. Und Landsberg? Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) lud deswegen am Montag zur Pressekonferenz.

Stadtverwaltung, Gastronomie und Fieranten haben laut Baumgartl in den vergangenen Wochen ein Konzept entwickelt, wie in Landsberg ein Adventsmarkt unter Corona-Bedingungen stattfinden kann. Geplant sei eine "Landsberger Stadtweihnacht", die an mehreren Orten in der Altstadt, also dezentral, stattfindet. Damit möchte man große Menschenansammlungen vermeiden.

Ob das Konzept umgesetzt wird, hängt laut Ernst Müller, dem Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit, von der weiteren Entwicklung der Corona-Zahlen und einem vom Freistaat angekündigten Hygiene- und Maßnahmenkonzept für Weihnachtsmärkte ab. Und so soll am 2. November eine finale Entscheidung getroffen werden, ob die Landsberger Stadtweihnacht stattfindet (ausführlicher Bericht folgt).

