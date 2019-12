Christoph Böhmer ist ein Freund der Krebse im Rottbach

Plus Der deutsche Edelkrebs ist in der Region sehr selten geworden. Wie der Pächter des Rottbachs bei Rott dafür kämpft, dass die Tiere wieder heimisch werden. Ausgerechnet der Biber sorgt für Probleme.

Er ist selten geworden, der deutsche Edelkrebs. Die größte unter den in Europa heimischen Krebsarten gilt als stark gefährdet und steht auf der Roten Liste. Grund dafür sind viele „Feinde“, allen voran die amerikanische Krebspest, aber auch Verschlammung oder Verbauung der Bäche und starker Nährstoffeintrag durch die Landwirtschaft. Zum Glück hat der Krebs – zumindest im Oberen Rottbach bei Rott – auch Freunde. Einer, dem der Krebs von Kindestagen ans Herz gewachsen ist und der seinen Schutz nicht nur als Hobby, sondern aus Leidenschaft betreibt, ist Christoph Böhmer aus Rott. Seine Arbeit wird aber erschwert.

Der Pächter verzichtet bewusst auf Fischbesatz

Böhmer ist langjähriger Pächter des Fischereirechts am Oberen Rottbach. Nachdem der Pachtvertrag zum Ende des Jahres ausläuft, hat sich der 69-Jährige erneut als Pächter für die nächsten zehn Jahre beworben – und auch den Zuschlag erhalten. „Wir können die Pacht auch ausschreiben, aber werden wir einen Pächter finden, der den Krebs erhalten will?“, fragte Bürgermeister Quirin Krötz im Gemeinderat, wo Einstimmigkeit herrschte, dass Böhmer weiterhin Pächter bleiben solle. Wie Krötz sagte, gehört der Gemeinde nur das Fischereirecht. Trotz Bemühungen sei es noch nicht gelungen, den Besitzern der Wiesenflächen den Grund abzulösen.

Der Biber erschwert die Lebensbedingungen der Krebse

Der Rottbach mündet bei Apfeldorf in den Lech, bei Rott wird er zum Engelsrieder See aufgestaut. Dieser fungiert sozusagen als „Pestgrenze“: Während im Unteren Rottbach alle Krebse durch die Pest vernichtet wurden, ist der Obere Rottbach davon nicht betroffen. Dass es so bleibt, dafür will Christoph Böhmer sorgen. Deshalb verzichtet er – trotz Fischereirecht – auf Fischbesatz, denn die frisch geschlüpften Krebse sind ein Leckerbissen für den Fisch.

Der Fischertrag aus dem Gewässer ist also sehr gering, doch darauf kommt es dem Krebsfreund auch nicht an. Kritisch sieht er den Biber, der den Rottbach vor etwa acht Jahren als Lebensraum entdeckt hat. Früher, in seiner Kindheit, habe es dort keine Biber gegeben, erinnert sich Böhmer. Der Nager verändert zusehends den Lebensraum des Krebses. Er staut den Bach auf, dadurch steigt der Wasserstand und der Boden verschlammt – beides schadet dem Krebs, er wandert ab.

Edelkrebse werden bis zu 35 Zentimeter groß und werden bis zu 20 Jahre alt. Bild: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Biber versus Krebs: Am Rottbach gibt es also gleich zwei schützenswerte Tiere, die aber nicht zusammenleben können. Deshalb muss die Untere Naturschutzbehörde einen Kompromiss finden. Zuständig ist dort Stephan Wenning, der die Problematik kennt und sich die Situation vor Ort bei einer Begehung im Frühjahr anschauen wird. Es gebe nur zwei größere Krebsvorkommen im Landkreis, weiß Wenning: am Oberen Rottbach und am Luibach in Igling. Eine Krebskartierung liege jedoch nicht vor, so Wenning. Schuld an der Krebspest, die die heimischen Arten so stark dezimiert, ist übrigens der amerikanische Signalkrebs, der im Zuge der Globalisierung eingewandert ist. Er ist durchsetzungsfähiger, frisst den Artgenossen die Nahrung weg und ist zudem selbst immun gegen die von ihm eingeschleppte Pest, sagt Wenning.

Der Edelkrebs gilt als vom Aussterben bedroht

Der deutsche Edelkrebs hat den lateinischen Namen Astacus Astacus. Manche bezeichnen ihn auch als „Unterwasserpolizei“, da er sämtliche Gewässer von Natur aus sauber hält. Dieser Krebs ist ein Allesfresser und ernährt sich vorwiegend von Algen, Pflanzenresten sowie verendeten Kleintieren wie etwa Fischen. Der Edelkrebs wird bis zu 20 Jahre alt und 350 Gramm schwer. In Deutschland wird er in der nationalen Roten Liste als vom Aussterben bedroht beurteilt.