08.06.2019

Christoph Heumos leitet Junge Union

Der CSU-Nachwuchs im Landkreis hat eine neue Führung

Andreas Maslo übergibt nach sechs Jahren den Kreisvorsitz bei der Jungen Union (JU), der CSU-Nachwuchsorganisation, an Christoph Heumos. Die Jahreshauptversammlung in der Gaststätte im Landsberger Sportzentrum, zu der sich rund 20 Mitglieder eingefunden hatten, wählte den 29-jährigen Geografen einstimmig in sein neues Amt.

Der bisherige Kreisvorsitzende Andreas Maslo kandidierte laut Pressemitteilung nicht mehr, um sich fortan dem weiteren Wachstum seines Softwareunternehmens zu widmen. Zu Stellvertretern wurden Angelina Gast, Johannes Kneidl und Annalena Neuner gewählt. Die Kasse führt Timo Tollmien, als Schriftführer fungieren Philipp Götz und Stephanie Weiss. Dem erweiterten Vorstand gehören Simon Bernauer, Maria Cammerer, Johannes Greulich, Matthias und Ramona Ostner an.

Der scheidende Kreisvorsitzende Maslo blickte in seinem letzten Rechenschaftsbericht auf vielfältige Aktivitäten zurück: Von jährlichen politischen Andechs-Wanderungen mit Mandatsträgern aus dem Landkreis über die Delegiertenreisen zur Bezirksversammlung und der eigenen Klausurtagung bis hin zur Veranstaltungsreihe zum Mega-Thema Digitalisierung. „Es gilt in Deutschland, Europa und global, enorme Herausforderungen unter den Stichpunkten ‘Digitalisierung‘ und ‘Nachhaltigkeit‘ zu lösen. Diese können nur mit einer engagierten jungen Generation wirkungsvoll angegangen werden“, betonte Maslo.

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Michael Kießling lobte die Arbeit der JU als vorbildlich. Der frühere Staatsminister Thomas Goppel forderte die jungen Leute auf, sich auch in der CSU mehr einzubringen und bei den neuen Themen tatkräftig Verantwortung zu übernehmen. (lt)

