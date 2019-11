vor 30 Min.

Clara Schumann zu Ehren

Über ein Leben zwischen Pflicht und Neigung

Die Frage nach den Frauen in der Kunst bis weit hinein ins 20. Jahrhundert ließe sich durchaus kämpferisch stellen. In „Clara – Ein Spiel für Ragna Schirmer&Puppen“ wird sie von Christoph Werner, dem künstlerischen Leiter, sowie Ragna Schirmer als prominenter Pianistin des Puppentheaters Halle doch behutsam formuliert.

Anlässlich des 200. Geburtstags von Clara Schumann geht es dieser facettenreichen Produktion nicht um Polemik, sondern um Annäherung und Würdigung einer der ganz wenigen weiblichen Leitfiguren in der Kunst, die Anerkennung bis in die Gegenwart findet – und dafür Tribut zollte: ein Leben im Zwiespalt zwischen Pflicht und Neigung.

Im ausverkauften Stadttheater erlebten die Besucher Clara deshalb am Abend ihres letzten Konzerts, am 12. März 1891, in einer Re-Vue als angehende Komponistin, weltweit bejubelte Pianistin und „Frau-Robert-Schumann“. Sie erlebten sie in der Generationen später befreit aufspielenden „Tochter“ Ragna, einer puppenkleinen, mal von ihrem Verehrer Robert auf Händen getragenen, dann wieder dekorativ auf dem Flügel drapierten Version und schließlich als schmerzgeplagte, von Neidern, Anfeindungen und widerstreitenden Erinnerungen umstellte Frau, die konsequent ihrer Überzeugung aus jungen Jahren gefolgt war: „Meine Kunst lasse ich nicht liegen, ich müsste mir ewige Vorwürfe machen.“

Liebevoll gestaltet von Louise Nowitzki wurde die ergraute „Heldin“ von Ines Heinrich-Frank behutsam durch ihr bewegtes Leben getragen. Die Puppenspielerin ging mit Clara unter der Last ihrer Mutterpflichten zu Boden, rappelte sich mit ihr wieder auf und „stellte sich hinter sie“ gegen den bevormundenden Vater wie auch den in seiner Liebe und Genialität erdrückenden Robert Schumann. Beide verkörperte eindrucksvoll Lars Frank.

Wurde Clara Schumann zwischen den unterschiedlichen Ansprüchen an sie fast zerrieben, ließ sich Ragna Schirmer nicht aus der Ruhe bringen. Immer wieder an anderen Positionen, präsentierte sie am Flügel – wie so oft Clara Schumann – Werke ihres Ehemanns Robert, aber auch ein Scherzo der einst vielversprechenden, doch aufgrund der Lebensumstände wenig produktiven jungen Komponistin. Überzeugend waren Gloria Iberl-Thieme als Clara Schumanns Tochter Marie und Nils Dreschke als Rektor Scholz, Doktor Hennes, Herr Ludewig und James Kwast. (inka)