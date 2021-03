"Click & Meet" im Einzelhandel: Kleine Schritte zur Normalität

Plus "Click & Meet" ist ein kleiner Schritt zurück in die Normalität. Weitere Lockerungen sind nur möglich, wenn sich alle an die Corona-Regeln halten, meint LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Seit Montag dürfen die Menschen im Kreis Landsberg wieder in den Regalen der Geschäfte stöbern – so lange der Inzidenzwert nicht stabil unter der Marke von 50 liegt, zwar nur nach Terminvereinbarung. Dennoch ist es ein kleiner Schritt zurück zur Normalität. Und wegen der weiter angespannten Corona-Infektionslage sind nun einmal kleine Schritte nötig.

Natürlich lässt sich darüber diskutieren, ob nicht gewisse Branchen durch die neuen Regeln bevorzugt werden. Den Einzelhändlern, die nur Terminshopping anbieten dürfen, ist dennoch die Erleichterung anzumerken. Endlich dürfen sie wieder Kunden empfangen und von Angesicht zu Angesicht beraten. Ob „Click & Meet“ tatsächlich ihren Umsatz steigern wird, bleibt abzuwarten. Die Leute müssen das Angebot annehmen und nutzen. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde schon genug bei den Internetriesen bestellt.

Nur wenn der Inzidenzwert sinkt, sind weitere Lockerungen möglich

Jetzt geht es darum, den Einzelhandel vor Ort – und besonders die vielen kleinen Läden – zu unterstützen. Sie kämpfen nun schon seit Monaten ums Überleben. Eine Innenstadt voller Leerstände möchte nach der Corona-Pandemie wohl keiner haben. Es gilt aber auch generell, weiter durchzuhalten und sich an die Regeln zu halten. Nur wenn der Inzidenzwert nach unten geht, können die nächsten kleinen Schritte auf dem Weg zur Normalität folgen.

