05.10.2020

Containerplatz: Lärm und Dreck sorgen in Landsberg für Ärger

Fritz Hammrich ist genervt vom Lärm, den Nutzer des Containerplatzes in der Isidor-Hipper-Straße in Landsberg verursachen, die außerhalb der Einwurfzeiten ihren Müll entsorgen.

Plus In Landsberg gibt es 13 frei zugängliche Standorte für Altpapier- und Glascontainer. Wenn sich Nutzer nicht an die Regeln halten, leiden darunter die Anwohner. Fritz Hammrich will sich das nicht mehr gefallen lassen.

Von Margit Messelhäuser

Jeder will sie nutzen, aber keiner will sie vor seiner Tür haben: frei zugängliche Altpapier- und Glascontainer. In Landsberg gibt es 13 Standorte für diese Container, einer davon ist in der Isidor-Hipper-Straße. Dort müssen die Anwohner einiges an Lärm und Belästigung aushalten, sagt Fritz Hammrich, der in der Nähe des Containerstellplatzes wohnt. Was sagt das Landratsamt zu den Beschwerden?

„Nachdem der Containerplatz in Reisch geschlossen wurde, kommen die Reischer auch zu uns“, sagt Fritz Hammrich. Momentan stehen in der Isidor-Hipper-Straße sechs Glas- und elf Papiercontainer. „Das ist ein unmöglicher Lärm und Dreck hier“, sagt der Anwohner. Zwar würde durch eine Reinigungsfirma täglich sauber gemacht, „aber die sind nicht lange weg, dann sieht es wieder so aus“. Auch würden sich viele nicht an die vorgegebenen Zeiten halten, in denen der Müll abgegeben werden darf. Eigentlich von 7 bis 19 Uhr, doch Hammrich hat da schon ganz andere Erfahrungen gemacht. „Am Sonntagmorgen oder Freitagnacht werden die Flaschen in die Container geworfen.“ Nicht nur das Einwerfen verursache Lärm, auch das An- und Abfahren.

Die Container werden schon kurz nach 6 Uhr geleert

Zwei Mal in der Woche werden die Container geleert. „Eigentlich erst ab 7 Uhr, aber es ist schon oft gewesen, dass die Lastwagen schon kurz nach 6 Uhr da waren. Was das für ein Lärm ist, kann man sich vorstellen.“ Hammrich ist nicht der Einzige, der sich daran stört. Mit einer Unterschriftenliste – über 30 Mitstreiter hat er gefunden – hat er sich bereits an die Stadt und den Landkreis gewandt. Erfolg hatte er damit bislang nicht. Auch mit Anzeigen, zu denen ihm geraten worden war, sei man nicht weitergekommen. Dabei ist Hammrich nicht grundsätzlich gegen diesen Containerstandort – aber die Zeiten, wann entsorgt werden kann, sollten eingehalten werden.

Die Probleme mit Anwohnern der Containerplätze kennt man im Landratsamt, sagt Pressesprecherin Anna Diem. „Wir haben ab und an bei frei zugänglichen Plätzen Beschwerden.“ Leider würden sich nicht alle Bürger an die Abgabezeiten halten. Trotzdem wolle man an den Plätzen festhalten. „Es ist eine Abwägungssache“, so Diem, wobei die wohnortnahe Entsorgung von Altpapier und Glas wichtig sei. Was die Standorte betreffe, so zeige das Müllaufkommen, dass diese benötigt würden. Und die offenen Sammelstellen seien für die Bürger bequemer anzusteuern als die Wertstoffhöfe mit Öffnungszeiten.

Die Stadt Landsberg entscheidet über die Containerstandorte

Was die Leerung der Container betreffe, so erfolge diese bei den Glasbehältern über das Duale System. „Da haben wir den Firmen nichts zu sagen“, so die Pressesprecherin. Anders sei es bei den Papiercontainern, für deren Leerung der Landkreis Firmen beauftrage. Allerdings müssten auch diese Lkw irgendwo ihre Tour beginnen.

Wo die Container aufgestellt werden, ist Sache der Stadt: Diese stellt den Grund zur Verfügung – der Landkreis ist für die Leerung der Container verantwortlich. Da drängt sich bei Fritz Hammrich die Frage auf, warum die Container nicht beim nahe gelegenen Gelände eines Supermarktes aufgestellt werden können? „Es handelt sich hier um eine private Fläche“, teilte dazu Simone Sedlmair, Pressesprecherin der Stadt mit. „Vor vielen Jahren gab es einige Standorte bei Einkaufsmärkten in Landsberg. Nach relativ kurzer Zeit haben die Marktleiter wegen der bekannten Begleitumstände eine Beseitigung der Container gefordert. Die Glascontainer am V-Markt stellen den letzten Standort auf privaten Flächen dar.“

Wertstoffsammelstellen einzäunen, geht auch nicht

Ein Schild an der Wertstoffsammelstelle in der Hipper-Straße weißt auf die Öffnungszeiten der Sammelstelle in der Spitalfeldstraße hin. Bild: Thorsten Jordan

Auch eine Einzäunung der frei zugänglichen Containerplätze sei keine Lösung. Sedlmair: „Die Vorgabe der Einwurfzeiten durch das Öffnen und Schließen einer Toranlage wurde in der Vergangenheit mehrfach mit dem Landkreis diskutiert. Seinerzeit wurde die Errichtung einer Toranlage vom Landkreis wegen des baulichen und organisatorischen Aufwandes abgelehnt. Grundsätzlich ist zu befürchten, dass Anlieferer, die die Einwurfzeiten missachten, ihr Material vor dem geschlossenen Tor ablagern.“

Insgesamt seien Probleme mit diesen Plätzen nicht neu, sagt Landratsamts-Pressesprecherin Anna Diem. Die Entsorgung habe ihre Vor- und Nachteile. „Wenn sich grundsätzlich etwas ändern soll, dann braucht es dafür einen Anstoß im Kreistag oder bei der Stadt.“

Schon seit fast 20 Jahren erfolgt die Wertstoffsammlung im Landkreis über das Duale System Deutschland. Wurden zunächst neben Glas und Papier auch Leichtverpackungen gesammelt, wurde 2014 die Gelbe Tonne eingeführt. Seitdem sind nur noch an den Wertstoffhöfen Landsberg West und Ost Gelbe Tonnen aufgestellt. Papiercontainer gibt es im Landkreis nur mehr in Landsberg und an einem Ort in Kaufering frei zugänglich.

