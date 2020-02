13:18 Uhr

Corona: Am Klinikum Landsberg stehen jetzt Zelte für den Notfall

Am Klinikum Landsberg stehen nun die Zelte an der Notaufnahme.

Das Rote Kreuz hat am Samstagvormittag am Klinikum Landsberg zwei Zelte aufgebaut. Dort können bei Bedarf potenzielle Coronapatienten untersucht werden.

Von Stephanie Millonig

Auch im Landkreis Landsberg bereitet man sich auf eine Ausbreitung des Coronavirus vor: Sollte eine größere Anzahl an möglichen Infizierten zur Notaufnahme des Klinikums kommen, werden diese in zwei separaten Zelten aufgenommen und untersucht. Darüber hatte die Klinikleitung am Freitag in einer Pressemitteilung informiert.

Mitarbeiter des Roten Kreuz haben die beheizbaren Zelte am Samstagvormittag neben der Notaufnahme aufgebaut. Sie werden erst in Betrieb genommen, wenn dazu der Bedarf besteht.

