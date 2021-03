vor 44 Min.

Corona-Ampel ist den dritten Tag in Folge im Kreis Landsberg auf Rot

Der Corona-Inzidenzwert ist im Landkreis Landsberg seit drei Tagen über 50. Was das bedeutet.

Von Dominic Wimmer

Ab Dienstag heißt es für die Menschen im Landkreis Landsberg beim Shopping: Terminvereinbarung im Einzelhandel. Denn seit Samstag ist der Corona-Inzidenzwert drei Tage in Folge konstant über 50. Am Montagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis einen Inzidenzwert von 81,5. Dieser Wert sagt aus, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben oder positiv getestet wurden (hochgerechnet auf 100.000 Einwohner).

Im Vergleich zum Sonntag wurden zwölf neue Infektionen gemeldet. Erfahrungsgemäß sind die Werte rund um die Wochenenden allerdings nicht so aussagekräftig, da weniger Tests durchgeführt werden. Seit Beginn der Pandemie gab es im Landkreis Landsberg nach offiziellen Angaben 3242 Corona-Fälle, 59 Menschen starben in Zusammenhang mit der Viruserkrankung. Nach Angaben vom Montag befinden sich laut Landratsamt 12 Personen wegen einer Infektion oder positivem Test in häuslicher Quarantäne. Hinzukommen 545 Kontaktpersonen ersten Grades.

Bislang erhielten (Stand 25. März) 11.147 Menschen eine Erstimpfung gegen das Coronavirus, 5017 haben volle Immunisierung, so das Landratsamt.

Welche Regeln - abhängig von der Inzidenz - im Landkreis Landsberg gelten, sehen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen