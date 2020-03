20.03.2020

Corona: Appell an die Bevölkerung

Die Bürgermeister aus dem Landkreis Landsberg wenden sich an die Bevölkerung. Sie warnen vor einer ungehinderten Ausbreitung des Coronavirus

Von Thomas Wunder

Das hat es so wohl noch nie zuvor gegeben. Die Bürgermeister aus dem Landkreis Landsberg richten einen Appell an die Bevölkerung. Darin bitten sie die Bürger, die Bemühungen des Freistaats zur Eindämmung des Coronavirus ernst zu nehmen und den Anweisungen zu folgen. Und sie warnen in ihrer Pressemeldung vor einer ungehinderten Ausbreitung des Virus.

Das Schreiben ist von Quirin Krötz, dem Bürgermeister von Rott, unterzeichnet. Er ist gleichzeitig auch Vorsitzender des Kreis-Gemeindetags. Er schreibt, dass die von der Bayerischen Staatsregierung verfügten Maßnahmen zur Bekämpfung des neuartigen Corona-Virus für viele Bürger und Betriebe nicht nur mit einem Verzicht auf lieb gewonnene Gewohnheiten, sondern mit erheblichen Herausforderungen, Belastungen und auch Zumutungen verbunden sind. „Wir wissen, dass Ihnen allen im Moment viel abverlangt wird und wir von einem normalen Alltag weit entfernt sind. Wir wissen aber auch, dass eine ungehinderte Ausbreitung des neuartigen Coronavirus noch weit größere Belastungen unseres Gemeinwesens und vor allem eine unmittelbare Gefährdung von alten und kranken Menschen zur Folge hätte. Unser Gesundheitssystem wäre nicht mehr in der Lage, eine Vielzahl von Schwerkranken angemessen zu versorgen.“

Eine solche Situation gelte es unbedingt zu verhindern. „Deswegen unterstützen wir als Oberbürgermeister, Bürgermeisterin und Bürgermeister im Landkreis Landsberg die Bemühungen des Freistaates zur Eindämmung des Virus.“ Daher rufen die Bürgermeister die Bürger dazu auf:

Tragen Sie durch persönliches Verhalten dazu bei, die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern. Treffen Sie durch Beachtung der Hygieneempfehlungen Sorge, weder sich selbst noch andere mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren. Jede und jeder Einzelne muss dabei Verantwortung übernehmen, für sich und für die Gemeinschaft.

Befolgen Sie die Anordnungen der zuständigen staatlichen Stellen, die zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus erlassen werden. Informieren Sie sich über die aktuellen Entwicklungen und beachten Sie die Verhaltenshinweise, die von Fachbehörden und Fachinstituten veröffentlicht werden.

Bleiben Sie gelassen und verlieren Sie nicht den Sinn für die Realität: Es gibt zwar eine Bedrohungslage für die Gesundheit der Menschen durch das neuartige Coronavirus, aber keine Bedrohung der Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern.

Zeigen Sie Solidarität mit denjenigen, die jetzt ganz besonders auf nachbarschaftliche Unterstützung angewiesen sind. Das können alte oder kranke Menschen sein, die versorgt werden müssen, Eltern, die wegen Berufstätigkeit Unterstützung in der Kinderbetreuung benötigen, oder auch zugewanderte Menschen, denen ein Rat zum richtigen Verhalten helfen würde.

„Die Lage ist ernst“, schreibt Quirin Krötz im Namen seiner Kollegen. Und: „Wir wollen die Gefahren einer Pandemie wirklich nicht kleinreden. Und doch liegt es auch an uns, wie wir mit der Corona-Krise umgehen. Nehmen wir die Herausforderung an und setzen wir entschiedenes Tun an die Stelle von Schicksalsergebenheit. Lassen wir uns nicht von Unsicherheit und Verzagtheit leiten, sondern von Entschlossenheit und Mut. Seien wir vernünftig, achtsam mit uns selbst und aufmerksam gegenüber unserem Nächsten. Und besinnen wir uns auf das, was unsere Gemeinden seit jeher prägt und was uns stark macht: Gemeinsinn und Solidarität, Zusammenhalt und das Einstehen füreinander sind Werte, die unsere Gemeinschaft tragen. Wir sind überzeugt: Gemeinsam werden wir auch die schwierigen nächsten Wochen gut bewältigen. Bleiben Sie gesund!“

Themen folgen