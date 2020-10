Corona: Auch im Landkreis Landsberg ist Vorsicht geboten

Bislang wurden im Landkreis Landsberg wenig Corona-Verstöße geahndet. Das kann sich schnell ändern, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Es ist eigentlich eine positive Nachricht. Im Landkreis Landsberg wurden seit Mitte März verhältnismäßig wenig Verstöße gegen die Corona-Auflagen geahndet. Es stellt sich die Frage, woran das liegt. Sind die Landkreisbürger so vernünftig oder werden Verstöße nur nicht zur Anzeige gebracht?

Natürlich sind die Auflagen seit dem Ende der Ausgangsbeschränkung durchaus hinnehmbar, dennoch, wer sich im Alltag bewegt, der wird immer wieder Zeuge von Verstößen. Und dabei geht es nicht nur um den Supermarktkunden, der sich weigert, eine Maske zu tragen. Dass so wenige Fälle geahndet werden, hängt sicherlich mit den wenigen Kontrollen zusammen. Landratsamt und Polizei haben eigenen Angaben zufolge zu wenig Personal und werden in der Regel nur tätig, wenn sie Hinweise erhalten.

Aktuelle Corona-Fälle im Landkreis Landsberg

Wie wichtig es ist, sich an die Regeln zu halten, zeigen die aktuellen Corona-Fälle in Landsberg und Fuchstal. Weil Sportler Kontakt mit positiv Getesteten hatten, mussten Spiele abgesagt werden und etliche Personen in Quarantäne. Vorsicht ist also geboten. Steigt die Zahl der Corona-Fälle und überschreitet der Landkreis Landsberg den Warnwert, dann werden erneut Beschränkungen erlassen. Und dann könnte die Zahl der Verstöße schnell ansteigen.

