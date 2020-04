vor 33 Min.

Corona-Auflagen: Mann geht auf Polizisten los

Ein Mann aus Herrsching hat verbotenen Besuch. Als der gehen soll, tickt er aus.

Von Thomas Wunder

Während sich im Landkreis Landsberg die Bürger offenbar größtenteils auch an diesem Wochenende an die Ausgangsbeschränkungen gehalten haben, ist es in Herrsching zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen, zu dem auch Beamte aus Dießen ausrückten.

Am Samstag wurde eine Polizeistreife gegen 23.30 Uhr zu einer Ruhestörung in Herrsching gerufen. Einige Bewohner eines Mehrfamilienhauses meldeten telefonisch, dass einer ihrer Nachbarn eine laute Party feiern würde. In der Wohnung des 53-Jährigen trafen die Beamten auch noch einen 50-Jährigen, der zu Besuch war, was gegen die Ausgangsbeschränkungen verstößt.

Falsche Personalien angegeben

Der Besucher konnte sich nicht ausweisen und gab den Beamten falsche Personalien an. Deshalb musste er durchsucht werden, teilt die Polizei mit. Damit zeigte sich aber sein Gastgeber nicht einverstanden und begann auf die Polizeibeamten loszugehen. Dies hatte einen Polizeieinsatz zur Folge, bei dem sechs Polizeistreifen aus den Inspektionen Starnberg, Dießen, Germering und Fürstenfeldbruck eingesetzt waren.

Gegen den Gastgeber werden nun Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Ruhestörung geführt. Außerdem wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Zelle verbringen. Gegen seinen Besucher ermittelt die Polizei wegen falscher Namensangabe gegenüber Polizeibeamten, Ruhestörung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Ruhiges Wochenende in Landsberg

Die Landsberger Polizei blickt dagegen auf ein ruhiges Wochenende bezüglich der Ausgangssperre zurück.Bei den Kontrollen im Landkreis seien trotz des frühlingshaften Wetters keine Verstöße gegen die Beschränkungen festgestellt worden, die zur Anzeige gebracht werden.

