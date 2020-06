12:33 Uhr

Corona: Das Pandemiezentrum in Penzing wird geschlossen

Der Landkreis Landsberg fährt seine Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zurück. Das Pandemiezentrum auf dem Fliegerhorst Penzing wird geschlossen. Das ist aber nicht alles.

Das Pandemiezentrum auf dem Penzinger Fliegerhorst wird zum 1. Juli geschlossen. Das teilt das Landratsamt mit. Die Aufhebung des Katastrophenfalls in Bayern hat weitere Auswirkungen auf das Vorgehen gegen die Corona-Pandemie.

„Das Pandemiegeschehen konnte inzwischen auf ein medizinisch beherrschbares niedriges Niveau zurückgeführt werden“, teilt das Landratsamt mit. Deshalb gehe die Führungsgruppe Katastrophenschutz im Landratsamt in den inaktiven Betrieb über, die Funktion des Versorgungsarztes (Dr. Karsten Lohscheidt) entfällt, die Infektambulanz am Pandemiezentrum in Penzing wird ab 1. Juli geschlossen. Ebenso wird die sogenannte Corona-Teststrecke nicht weiterbetrieben. Damit entfällt ab diesem Datum auch die Möglichkeit der Tests für Selbstzahler ohne Symptome.

Bis Dienstag, 30. Juni, ist die Infektambulanz in Penzing noch geöffnet. Die Sprechzeiten sind täglich (außer Sonntag) von 14 bis 17 Uhr, Termine sind telefonisch von 13 bis 17 Uhr unter 08191/129-1740 möglich. Corona-Abstriche sind laut Landratsamt für Personen ohne Symptome bei folgenden Ärzten im Landkreis möglich: Asklepios MVZ, Dr. Steffen Landsberg, Hausärztezentrum Kaufering, Praxis Dr. Holzfurtner in Reichling, Praxis Dres Joas/Holtz-Joas Hofstetten, Kinder- und Jugendpraxis Dr. Loeff Landsberg, Kinder- und Jugendpraxis Dr. Schönecker Kaufering. (lt)

Themen folgen