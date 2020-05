Corona-Demo: Wir leben nicht in Angst

Der Kauferinger Arzt Rolf Kron kritisiert die Corona-Maßnahmen. Viele Menschen würden deswegen in Angst leben. LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger ist anderer Meinung.

Leben wir gerade alle in Angst? Das sagt Rolf Kron. Oder sind Menschen, die gerade Masken tragen, nicht nur einfach vorsichtig und wollen andere und sich schützen? Nein, ich lebe gerade nicht in Angst. Im Gegenteil. Ich denke, die Maßnahmen der Regierung haben uns vor Schlimmerem bewahrt und wie schlimm es sein kann, erleben wir in den Nachrichten aus unseren Nachbarstaaten. Deshalb macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, jetzt, wenn viele Einschränkungen schon zurückgenommen wurden, noch zu demonstrieren, und so Menschen eng zusammenzubringen, die sich anstecken könnten. Rolf Kron hat eine andere Meinung und dafür demonstriert er auch am Samstag bei einer Kundgebung. Das ist auch eines unserer Grundrechte und das sollten wir akzeptieren.

Einfach ignorieren

Denn die Kundgebung findet nicht in der Innenstadt statt und keiner, der nicht will, muss sich also damit befassen. Man kann sie auch einfach ignorieren und einen Massenauflauf meiden. Das war das Hauptproblem vergangene Woche, dass sich so viele Menschen auf dem Hellmairplatz über eine Demonstration aufgeregt und das auch offen gezeigt haben. Eigentlich ist das in einer Demokratie ein normaler und guter Vorgang. Nur in Zeiten von Corona sollte ein Protest für unsere Gesundheit und gegen Ansteckungsgefahr anders aussehen. Und deshalb ist es gut, dass die Demonstration statt in der Innenstadt auf der Waitzinger Wiese stattfinden wird.

Sinnvoll ist es in diesem Ausnahmezustand, die ganze Demo einfach zu ignorieren. Ob man an Corona oder mit Corona stirbt, ist sicher wissenschaftlich sehr interessant, in der täglichen Arbeit der Hilfsdienste aber wohl überflüssig und eigentlich eine sehr seltsame Diskussion. Sterben wir bei einem Autounfall? Am Autounfall oder an den Folgen? Was ist ursächlich? Es ist so absurd, darüber zu diskutieren.

