Corona-Demo in Dießen: Kleine Gruppe, große Aufregung

Plus LT-Redakteur Gerald Modlinger fragt sich, ob eine so kleine Zahl Demonstrierender so viel Aufmerksamkeit verdient.

Es ist schon bemerkenswert, welche Erregung eine kleine Gruppe von Erwachsenen und Kindern, die montags mit Grablichtern und selbst gebastelten Martinslaternen durch Dießen ziehen, immer wieder auslösen kann. Man muss durchaus nicht deren Ansichten teilen, die derzeitige Corona-Lage ist zudem so angespannt, dass Vorsicht und Rücksicht geboten sind, und ob wirklich alle bei der Demo Masken- und Abstandsregeln einhalten... Dennoch ist die teils grobe Tonlage in der Auseinandersetzung nicht angebracht.

Schauen wir aber mal über die allmontägliche Lichterschar in Dießen hinaus. Bislang 25 Anzeigen im Landkreis Landsberg wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre innerhalb von einer Woche zeigen, dass sich der allergrößte Teil der Leute an Ausgangssperren, Masken- und Abstandsgebote im öffentlichen Raum hält.

Vor Kurzem sagte der Dießener Polizeichef Alfred Ziegler im Zusammenhang mit der Debatte um den Imbiss nach der jüngsten Dießener Gemeinderatssitzung: „Die Lage im Land ist sehr angespannt, auch was die Psyche der Menschen betrifft.“ Diese Einschätzung gilt zurzeit in vielen Zusammenhängen rund um die Corona-Pandemie.

