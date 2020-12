vor 22 Min.

Corona-Demo in Dießen sorgt wieder für Aufregung

Bis Dienstag befand sich ein Plakat von Corona-Skeptikern an der Bahnüberführung vor den Seeanlagen in Dießen.

Plus Jeden Montag begleitet die Polizei einen Corona-Lichterzug in Dießen. Vor allem aber beschäftigt die Polizei auch die Überwachung der Ausgangsbeschränkungen.

Von Gerald Modlinger

Es sind immer nur gut 20 Personen, die in Dießen an Montagen mit Kerzen und Lichtern auf die Straße gehen, um zu zeigen, dass sie mit den derzeitigen Corona-Regelungen nicht einverstanden sind. Aber sie lösen regelmäßig ein großes Echo in den Sozialen Medien aus. Weit über hundert Kommentare folgten jüngst auf die Frage eines Facebook-Users „Weis jemand was das für eine Versammlung am Bahnhof in Diessen ist? Ca 20 Leute mit Kerzen stehen da rum.“

Schnell stand in den Antworten auch der Vorwurf im Raum, dass die Teilnehmer dieser allmontäglich angemeldeten Demonstration weder Abstand halten noch Masken tragen, den diese postwendend zurückwiesen. Von der Dießener Polizei hieß es dazu, man habe keine Verstöße gegen die Infektionsschutzregeln festgestellt. Der Lichterzug, so Inspektionsleiter Alfred Ziegler, werde zeitweise von Polizeikräften begleitet. Es gebe jedoch aufgrund der überschaubaren Größe keinen Anlass, ihn über die gesamten eineinhalb Stunden zu beobachten. „Das brennt uns nicht so auf den Nägeln, dass wir dafür extra Leute abstellen.“ Meldungen über Regelverstöße seien zudem bei der Polizei nicht eingegangen, darüber sei nur auf Facebook geschrieben worden.

Bislang 25 Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen

Etwas mehr zu tun hat die Polizei im Landkreis dagegen, die Einhaltung der ab 21 Uhr geltenden Ausgangssperre zu kontrollieren. Acht Personen wurden im Raum Dießen bislang wegen Verstößen angezeigt, so Ziegler. Diese Anzeigen seien bei Fahrzeugkontrollen ergangen. Von den Insassen habe es beispielsweise geheißen, sie hätten Freunde besucht oder bei den Eltern gegessen. Das seien jedoch keine triftigen Gründe, um nach 21 Uhr noch auf der Straße zu sein, so Ziegler, ebenso die Annahme, die Ausgangssperre gelte erst ab 22 Uhr. Angezeigt worden seien aber nur „uneinsichtige“ Personen.

Die Landsberger Polizei hat bisher 17 Personen wegen Verstößen gegen die Ausgangssperre angezeigt, berichtet der stellvertretende Inspektionsleiter Michael Strohmeier. Man gehe „mit Maß und Ziel“ vor und akzeptiere glaubhafte Erklärungen, wie etwa, dass man aufgrund von Verkehrsbehinderungen länger gebraucht habe, um nach Hause zu kommen, nennt Strohmeier als Beispiel.

Zigarettenkauf ist kein triftiger Grund

Nicht akzeptiert habe man dagegen, dass eine Person die Besorgung von Zigaretten als Grund nannte, die Wohnung verlassen zu haben. Strohmeier: „Das ist kein dringender Grund, den man geltend machen kann.“

