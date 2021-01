vor 4 Min.

Corona: Der Inzidenzwert im Landkreis Landsberg sinkt wieder

Nach dem Anstieg am Vortag ist der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg wieder gesunken. Die Zahl der positiv getesteten Personen hat sich minimal geändert.

Die Corona-Lage im Landkreis Landsberg entspannt sich etwas. Im Vergleich zum Donnerstag ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner widerspiegelt, am Freitag von 81,5 auf 74,0 gesunken.

Laut Landratsamt sind aktuell 120 Menschen im Landkreis Landsberg mit dem Coronavirus infiziert - und damit einer weniger als am Vortag. Als "Kontaktperson 1" befinden sich aktuell 173 Menschen in Quarantäne. Am Donnerstag waren es noch 188.

Drei Corona-Patienten werden auf der Intensivstation behandelt

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 2561 positiv getestete Personen im Landkreis Landsberg. Davon genesen sind inzwischen 2406.

Die Zahl der Patienten, die im Klinikum im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt werden, ist von Donnerstag auf Freitag unterdessen von elf auf zwölf gestiegen. Neun von ihnen befinden sich auf der Normalstation, drei auf der Intensivstation. Eine Person muss beatmet werden.

