vor 33 Min.

Corona: Der Inzidenzwert im Landkreis Landsberg steigt wieder

Im Landkreis Landsberg hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Die Zahl der Menschen in Quarantäne ist derzeit rückläufig, aber der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist wieder gestiegen.

Von Frauke Vangierdegom

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat der Landkreis Landsberg wieder ein Todesopfer zu beklagen. Und auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert (die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) entwickelt sich in eine Richtung, die sich niemand wünscht. Zwar liegt er noch immer unter 50, seit dem Wochenende steigt er aber wieder an. Nach Angaben des Landratsamts Landsberg lag der Wert am Sonntag bei 39,9 (am Samstag 34.9).

Weniger positiv Getestete

Beim jüngsten Todesfall handelt es sich laut Landratsamts wieder um eine betagte Person mit Vorerkrankungen. Insgesamt hat der Landkreis damit 57 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Positiv getestet und damit in Quarantäne sind derzeit 80 Personen (am Samstag waren es 96). Hinzu kommen 293 Kontaktpersonen 1, die sich ebenfalls in Quarantäne befinden. Deren Zahl ist von Samstag auf Sonntag um 52 gesunken.

Darüber, wie viele Patienten derzeit im Klinikum Landsberg im Zusammenhang mit Corona behandelt werden, machte das Landratsamt auch in seiner Pressemitteilung am Sonntag keine Angaben. Am Freitag waren es 14, elf auf der Allgemeinstation und drei auf der Intensivstation, von denen zwei beamtet werden mussten.

